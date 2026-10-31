ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಲವಿನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುತ್ತಾ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ': 36 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು
'Premada Oorali' Box Office Collection: ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ 36 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 129.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 1:55 PM IST
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ತೆರೆಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ 2026ರಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಗೆಲುವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಿನಿಮಾ 36 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 129.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬಂದ ಸೌಮ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಥಾಹಂದರವುಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಮರ್ಷೆಯೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬುನಾದಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ ಕೆಲವೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
36ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ನಿನ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
36 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 129.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 125.74 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 107.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 3.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೇ. ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಗಳ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿತು. ಮೊದಲ ವಾರ 6.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು.
|ಮೊದಲ ವಾರ
|6.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎರಡನೇ ವಾರ
|27.59 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೂರನೇ ವಾರ
|42.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ
|31.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಐದನೇ ವಾರ
|16.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಕಾಂತಾರ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, 777 ಚಾರ್ಲಿ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.
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ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಮತಾ ದೇವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಹಾಗೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
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