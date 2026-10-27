ಜೈಲರ್ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ': 5ನೇ ವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ; ಈವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು!
ಕೊನೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ 2 ವಿಭಿನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 5ನೇ ವಾರವೂ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 124.46 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 10:24 AM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ತನ್ನ ಐದನೇ ವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಜೈಲರ್ 2ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'ಯ 5ನೇ ಸೋಮವಾರದ ಗಳಿಕೆ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 32ನೇ ದಿನ 2.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ, ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೀಕ್ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಗಮನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಶೇ.44ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
32 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 124.46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 120.96 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 103.47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ತನ್ನ 5ನೇ ವಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23-25ರ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 2 ವಿಭಿನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೈಲರ್ 2 ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲೆಯ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಕನ್ನಡದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ತನ್ನ 5ನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.
'ರಣಬಾಲಿ' ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಲವಾರು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮಲಯಾಳಂನ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದರ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೊನೆ ವೀಕೆಂಡ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23-25)
|ಭಾಷೆ
|ಸಿನಿಮಾ
|ವಾರಾಂತ್ಯದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
|ಎಷ್ಟನೇ ವಾರಾಂತ್ಯ
|ತಮಿಳು
|ಜೈಲರ್ 2
|75.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2ನೇ ವಾರಾಂತ್ಯ
|ಕನ್ನಡ
|ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ
|10.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|5ನೇ ವಾರಾಂತ್ಯ
|ತೆಲುಗು
|ರಣಬಾಲಿ
|9.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2ನೇ ವಾರಾಂತ್ಯ
|ಮಲಯಾಳಂ
|ಟೈಟಾನ್ಸ್
|2.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯ
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾದ 32 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|1.
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|2.
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|3.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|4.
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|5.
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|6.
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|7.
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|8.
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|9.
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|10.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|11.
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|12.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|13.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|911
|ಶೇ.65.0
|14.
|4.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|968
|ಶೇ.62.0
|15.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,178
|ಶೇ.57.0
|16.
|7.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|6.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,229
|ಶೇ.76.0
|17.
|9.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
|8.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,291
|ಶೇ.83.0
|18.
|5.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,247
|ಶೇ.59.0
|19.
|5.51 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,355
|ಶೇ.59.0
|20.
|5.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,372
|ಶೇ.52.0
|21.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|945
|ಶೇ.58.0
|22.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|861
|ಶೇ.53.0
|23.
|4.86 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|908
|ಶೇ.67.0
|24.
|5.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.79.0
|25.
|3.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|925
|ಶೇ.57.0
|26.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.72.0
|27.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|946
|ಶೇ.77.0
|28.
|3.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|931
|ಶೇ.52.0
|29.
|2.46 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|766
|ಶೇ.43.0
|30.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|823
|ಶೇ.57.0
|31.
|4.40 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|851
|ಶೇ.69.0
|32.
|2.63 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|833
|ಶೇ.44.0
|ಒಟ್ಟು
|120.96 ಕೋಟಿ ರೂ.
|103.47 ಕೋಟಿ ರೂ.
|25,176
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explained: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ?
ಶ್ರೀರಾಮ್, ರಮಿಕಾ ಶಿವು, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಕೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
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