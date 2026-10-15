60 ಶೋ, 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಪಯಣ: 1,372 ಶೋ, 70 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್!
ವೀಕ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಕನ್ನಡದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 5.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 4:46 PM IST
''ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಹೃದಯದ ತೇರಲಿ ಒಲವಿನ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ, ಕಣ್ಣ ಹನಿಗಳು ನಗುತಿವೆಯೋ ಕಾಣದೇ ಮರೆಯಾಗಿ''... ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮದ ಊರಿನದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 73.96 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹೊಸಬರನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ಕೋಟಿಯ ಗಡಿದಾಟುವ ಮೂಲಕ 2026ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ 20ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಅಕ್ಷಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ, ಬುಧವಾರದಂದು 5.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡುವೆಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಈ ಮಟ್ಟದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
20 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್: ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ 60 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ತನ್ನ 20ನೇ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,372 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ವಾರದ ದಿನವಾದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಶೇ.52ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 73.96 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 72.71 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಾದ್ರೆ, ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 62.22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 1.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ 'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ'ವೇ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಥೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಬೀತಪಡಿಸಿದೆ.
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|ಮೊದಲ ದಿನ
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|ಎರಡನೇ ದಿನ
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|ಮುರನೇ ದಿನ
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|ಐದನೇ ದಿನ
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|ಆರನೇ ದಿನ
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|ಏಳನೇ ದಿನ
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|ಎಂಟನೇ ದಿನ
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|ಹತ್ತನೇ ದಿನ
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನ
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|911
|ಶೇ.65.0
|ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ
|4.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|968
|ಶೇ.62.0
|ಹದಿನೈದನೇ ದಿನ
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,178
|ಶೇ.57.0
|ಹದಿನಾರನೇ ದಿನ
|7.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|6.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,229
|ಶೇ.76.0
|ಹದಿನೇಳನೇ ದಿನ
|9.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
|8.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,291
|ಶೇ.83.0
|ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿನ
|5.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,247
|ಶೇ.59.0
|ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೇ ದಿನ
|5.51 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,355
|ಶೇ.59.0
|ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ದಿನ
|5.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,372
|ಶೇ.52.0
|ಒಟ್ಟು
|72.71 ಕೋಟಿ ರೂ.
|62.22 ಕೋಟಿ ರೂ.
|14,501
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ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್, ರಮಿಕಾ ಶಿವು, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ.
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