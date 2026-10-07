ವಾರಾಂತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾರದ ದಿನವೂ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹25 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'
ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆನ್ನುವ ಮಾತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 24.69 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 10:24 AM IST
'ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಿಲ್ಮ್' ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಕಂಟೆಂಟ್' ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹಿಸೋದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಲೇ ಗಲ್ಲಾಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ 12ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀರಾಮ್, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 12ನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 3.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವೀಗ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ 2-3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
12 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲೇ 4 ದಿನಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರ ಐದನೇ ದಿನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಟಿಗೆ ಜಿಗಿದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ಕರೆತಂದಿತು. ಫೈನಲಿ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4,950 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ 24.69 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 21.22 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|ಮೊದಲ ದಿನ
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|ಎರಡನೇ ದಿನ
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|ಮುರನೇ ದಿನ
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|ಐದನೇ ದಿನ
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|ಆರನೇ ದಿನ
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|ಏಳನೇ ದಿನ
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|ಎಂಟನೇ ದಿನ
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|ಹತ್ತನೇ ದಿನ
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|ಒಟ್ಟು
|24.69 ಕೋಟಿ ರೂ.
|21.22 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4,116
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ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಒಂದು ಸರಳ, ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
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ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
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