ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 10ನೇ ದಿನ 4.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ: 'ನಮ್ಮ ಜನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ರು'
''ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ'' ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 11:48 AM IST
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'ಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊಡುವ ವಿಮರ್ಷೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನೆ ನಂತರದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಯಿತು.
ಕೇವಲ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣ
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್). ಎರಡನೇ ದಿನ 27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 3ನೇ ದಿನ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 4ನೇ ದಿನ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 5ನೇ ದಿನ ಕೋಟಿಗೆ ಜಿಗಿದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು.
10ನೇ ದಿನ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀರಾಮ್, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 2ನೇ ಭಾನುವಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವೇ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಿನಿಮಾ 5 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.
10 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 16.96 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 14.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ:
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ 60 ಶೋಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೀಸಲಿತ್ತು. ಶೇ.28ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ 10ನೇ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 663 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಕೂಡಾ ಶೇ. 84ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಹಲವೆಡೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|ಮೊದಲ ದಿನ
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|ಎರಡನೇ ದಿನ
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|ಮುರನೇ ದಿನ
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|ಐದನೇ ದಿನ
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|ಆರನೇ ದಿನ
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|ಏಳನೇ ದಿನ
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|ಎಂಟನೇ ದಿನ
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|ಹತ್ತನೇ ದಿನ
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|ಒಟ್ಟು
|16.96 ಕೋಟಿ ರೂ.
|14.57 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3,443
|--
(ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೂಲ - ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ).
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಣಗಾನ: ಕಾಂತಾರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ''ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜನರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.
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