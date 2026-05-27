'ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ': ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್‌ಪೇಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಡಾನ್ 3 ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್‌ಪೇಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್‌ಪೇಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
Published : May 27, 2026 at 11:51 AM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಧುರಂಧರ್ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಾನ್ 3 ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (ಎಫ್​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ) ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಡಾನ್​ 3 ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್‌ಪೇಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಫ್​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಸಿಂಗ್​ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಗವರ್ನರ್‌'ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್‌ಪೇಯಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕವಷ್ಟೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು, ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. - ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್‌ಪೇಯಿ.

"ಆದರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾದದ್ದೇನಂದ್ರೆ - ಈ ವಿಷಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನಟ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಶಾಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಡಾನ್ 3ನಿಂದ ರಣ್​​ವೀರ್ ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ನಟನ ನಿರ್ಗಮನ ಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ರಣ್​ವೀರ್‌ಗೆ ಫೆಡರೇಶನ್ ಹಲವು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ರಣ್​​ವೀರ್ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ವಿಷಯವು ಎಫ್​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿವಾದ ಸದ್ಯ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್‌ಪೇಯಿ ಅವರಿಗೂ ಮೊದಲು, ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಕೂಡಾ ಬ್ಯಾನ್​​ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನೂ, ಡಾನ್​ 3 ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೇ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್‌ 1ರ ದೈವ ದೃಶ್ಯ ಅನುಕರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಾಡದೇವತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

