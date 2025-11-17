'ನನ್ನ ಮಗಳು ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಾಸ್': ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಸಂದರ್ಶನ
Manoj Bajpayee Interview: 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 3'ರ ಕುರಿತು ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2025 at 3:40 PM IST
ವರದಿ: ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್ ಕದಮ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೀರಿಸ್ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ 3ನೇ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲಿದೆ. ಬಾಜಪೇಯಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಲ್, ರಾಜನೀತಿ, ಪಿಂಜರ್, ಅಲಿಗಢ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ಸೇಪುರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ 26, ವಜೀರ್, ನಾಮ್ ಶಬಾನಾ ಮತ್ತು ಸೋಂಚಿರಿಯಾ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯ ವ್ಯಾಪಕ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 3'ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್', ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂಬ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿತು. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್ ಕದಮ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮನೋಜ್ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 3'ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ "ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೀರ. ಸೀಸನ್ 3ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ?
''ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವದನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ನಟರಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಬರುವ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ, ಅವರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಅವರದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೀಸನ್ 2 ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ 3ರ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಿವಾರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು?
''ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿ, ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ "ಈ ಸೀಸನ್ ಏನು, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಿವಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟೆ''.
''ಈ ಸೀಸನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ? ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ? ನಾನು ನಿಲ್ಲುವ ಬದಲು ಕುಳಿತು ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನಿ ಹೇಳಬೇಕೇ? ನಾನು ಬೇರೆಡೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೇ? ಹೀಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಮೊದಲ 10–12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ನಾನು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ? ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳ ನಂತರ, ಪಾತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿದ್ದ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವುವು?
''ಈ ಬಾರಿ ಸವಾಲುಗಳು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದವು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಸರಣಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಎಂಬುದು. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಬದುಕುಳಿಯುವುದು, ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರುವ ಜೈದೀಪ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ರತ್ರಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೆರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ?
''ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅದೇ ಪಾತ್ರ. ಆದರೆ ಕಾಲವು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳೀಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಥೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ''.
''ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಜೆಕೆ (ಶರೀಬ್ ಹಶ್ಮಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಡುವಿನ ಈಕ್ವೆಶನ್. ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಜೈದೀಪ್ (ಪಾತ್ರ) ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ರತ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಈ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಟ್ ತಲುಪಿ, "ಇಂದು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ" ಎಂದು ಡಿಕೆಗೆ (ನಿರ್ದೇಶಕ) ಹೇಳುವುದು. ಮತ್ತು ಅವರು, "ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಟ್ - ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೃಶ್ಯ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳೋದು. ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಈವರೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಯಾವ ವಿಷಯ?
"ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ".
- ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ನಟನೆ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಉಸಿರು, ನನ್ನ ಜೀವನ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ.
- ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ - ಜೈದೀಪ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ರತ್ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಅವರಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಒತ್ತಡರಹಿತ ಅನುಭವ. ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸದಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನನಗೆ ನಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದರೂ ನಾನದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿಜ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಲೇ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ "ಬಾಸ್" ಯಾರು?
''ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಜವಾದ ಬಾಸ್. ಅವಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ನನಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಲಿಸುತ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವಳ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದರು.
ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 3 ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 240ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
