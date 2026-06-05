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ಅಳಿಯನ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸುದೀಪ್ ಕುಟುಂಬ: ಬ್ಯಾನರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನೊಂದಿಗೆ ದರ್ಶನ್​ ಫೋಟೋ

ಸುದೀಪ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಕಿಚ್ಚ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Sudeep Came to theatre to watch Mango Pachcha
ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಸುದೀಪ್ (Film Poster, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 5, 2026 at 11:19 AM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​, ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್​​ನಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಿಚ್ಚನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸಂತೋಷ್ ಥಿಯೇಟರ್​​​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಶೋ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು, ಅಳಿಯನ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಸುದೀಪ್, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಳಿಯನ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸುದೀಪ್ (ETV Bharat)
Sandalwood stars with Sanchit Sanjeev
ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಗಣ್ಯರು (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್, ''ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುವಿಕೆ ನಂತರ ಇಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 5, ನನಗೆ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲುಳಿಯುವ ದಿನಾಂಕ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಋಣಿ, ದೀಪು ಮಾಮ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿವೇಕ ಎಂಬುವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಇವರಿಗೂ ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ. 2001 ರಿಂದ 2011ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳ. ಕೆಆರ್‌ಜಿ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಜು, ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಭಾವನಾ, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಜೇಯ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಹಂಸಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೀರೆಮಠ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯಂದ್ರೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Sandalwood stars with Sanchit Sanjeev
ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಗಣ್ಯರು (ETV Bharat)

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸಂಚಿತ್ ಮೊದಲ ಕನಸಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಉಪೇಂದ್ರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ, ತಾರಾ ಅನುರಾಧ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ ಮಂಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುದೀಪ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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Mango Pachcha Release
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ರಿಲೀಸ್ - ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪೋಸ್ಟರ್ (Film Poster)

ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚದ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೆಟ್​ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್, ಬ್ಯಾನರ್​​. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸೋದರಳಿಯನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯಾನರ್​ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಟ, ನಟಿಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಫೋಟೋಗಳುಳ್ಳ ಬ್ಯಾನರ್ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬ್ಯಾನರ್​ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡಾ ಇದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Sandalwood stars with Sanchit Sanjeev
ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಗಣ್ಯರು (ETV Bharat)

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ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುದೀಪ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಂನಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.

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ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸುದೀಪ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್
ಸುದೀಪ್ ಅಳಿಯ ಸಂಚಿತ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸುದೀಪ್​
MANGO PACHCHA RELEASE

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