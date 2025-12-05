ETV Bharat / entertainment

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಭಯ: 'ಕಾಂತಾರ' ಯಶಸ್ಸು, ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಹರಕೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಬಾರಬೈಲ್​ನ ಜಾರಾಂದಾಯ ಮತ್ತು ವರಾಹ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೆ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಹರಕೆ ಸೇವೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Kantara Film Team offers Harake Nemotsava
ಹರಕೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
Published : December 5, 2025 at 11:35 AM IST

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರಣಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾರಬೈಲ್​ನ ಜಾರಾಂದಾಯ ಮತ್ತು ವರಾಹ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಮತ್ತು ತಂಡ ಹರಕೆಯ ಸೇವೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.

ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಸಹಿತ ಹರಕೆಯ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು, ನಟರಾದ ಗೌತಮ್ ಶನೀಲ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹರಕೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭವೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಸೇವೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಎಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರೆಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಾರಬೈಲು ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಅದೇ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ತಂಡ ವಾರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಹರಕೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮೋತ್ಸದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂಲ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಜಾನಪದ ಸಾಹಸ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ತಾರೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, ಬುಧವಾರದಂದು ಐಎಮ್‌ಡಿಬಿ, 2025ರ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಲಿಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲರ್​​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಮತ್ತು 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

