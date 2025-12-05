ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಭಯ: 'ಕಾಂತಾರ' ಯಶಸ್ಸು, ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಹರಕೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಬಾರಬೈಲ್ನ ಜಾರಾಂದಾಯ ಮತ್ತು ವರಾಹ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೆ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಹರಕೆ ಸೇವೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 5, 2025 at 11:35 AM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರಣಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾರಬೈಲ್ನ ಜಾರಾಂದಾಯ ಮತ್ತು ವರಾಹ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಹರಕೆಯ ಸೇವೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.
ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಸಹಿತ ಹರಕೆಯ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು, ನಟರಾದ ಗೌತಮ್ ಶನೀಲ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭವೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಸೇವೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರೆಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಾರಬೈಲು ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಅದೇ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತಂಡ ವಾರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಹರಕೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮೋತ್ಸದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೂಲ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಜಾನಪದ ಸಾಹಸ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಖೇಲ್ ಖತಂ, ನಾಟಕ್ ಬಂದ್, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ?': ದರ್ಶನ್ ಭರ್ಜರಿ 'ಡೆವಿಲ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ತಾರೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, ಬುಧವಾರದಂದು ಐಎಮ್ಡಿಬಿ, 2025ರ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2025: ರಿಷಬ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಅಮೀರ್ರಂಥ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ನವಕಲಾವಿದರು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.