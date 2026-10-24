'ಡ್ಯೂಪ್ ಎಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಕಲು ಎನಿಸಬಹುದು, ನನಗಿದು ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶ': 'ಜೈಲರ್ 2'ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ
ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ 'ಜೈಲರ್ 2'ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 3:50 PM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವದ ಕ್ಷಣ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಸೂಪರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ, ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವೈರಾ ಪೆಜೆಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರ?
''ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜೈಲರ್ 2 ಅಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ. ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ ಪಾತ್ರ ಎಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೇವಲ ನಕಲು ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನನಗಿದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶ. ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಕರೆ ಬಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಒಲಿದುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡ್ಯೂಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ನ ಡ್ಯೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು?
''ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಾನಿ ಜೆ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೇಮಿ. 'ರೋಡೀಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಡ್ಯೂಪ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಜೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರಂತಹ ಮೇರು ನಟರ ಜೊತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯಾರ ನಟನೆ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದೆವೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜೈಲರ್ 2ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲು ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಏನು?
''ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಡಿದ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯವನ್ನು (ಮೊನೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್) ಮೆಚ್ಚಿದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, "ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಡಿಷನ್ ನಡೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದು, ಬಾನಿ ಜೆ ಅವರ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನನಗಿನ್ನೂ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರ ಡೆವಿಲ್ ಮತ್ತು ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಎಲ್ಲವೂ ಡ್ಯೂಪಾ ಹೇಗೆ?
''ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಡ್ಯೂಪ್ ಅಲ್ಲ. ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ನಿರೂಪಕಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಮಲೈಕಾ ಟಿ.ವಸುಪಾಲ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವ ದೊರೆಯಿತು. ನಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯ ಕಲಾವಿದರು ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?
''ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಈ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಲೋಕವೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು. 2023ರಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಸೂಪರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯಕ್ಕೆ 'ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನೊಳಗಿನ ನಟನಾ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ನಟನೆಯ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಲು ನೆರವಾಯಿತು'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?
''ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅವಸರ ಮಾಡದೇ, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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