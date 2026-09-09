ETV Bharat / entertainment

ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಶಾ ಜೊತೆ ಮನದ‌‌ ಕಡಲು ಹೀರೋ ಸುಮುಖ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಶೇರ್: ಪ್ರೀತಂ ಗುಬ್ಬಿ ನಿರ್ದೇಶನ

ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಪುತ್ರಿ ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಂ ಗುಬ್ಬಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮನದ‌‌ ಕಡಲು ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಮುಖ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Esha Lankesh, Sumukha
ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್, ಸುಮುಖ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್​ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಟ ನಟಿಯರ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಹೊಸ ವಿಚಾರವೇನಲ್ಲ. ಕೆಲವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕೈಹಿಡಿದರೆ, ಹಲವರು ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರ ಆಗಮನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಲೇಖಕ ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಪುತ್ರಿ ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದಿಲ್ ರಂಗೀಲಾ, ಜಾನು, ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರೀತಂ ಗುಬ್ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

Esha Lankesh
ನವನಟಿ ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್ (ETV Bharat)

ಈಗಾಗಲೇ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್, ನಟನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್​ಗೆ ಯಾರು ನಾಯಕ ನಟನಾಗುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.

ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ಶುರುವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕುತೂಹಲ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. "ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್" ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಮನದ ಕಡಲು" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸುಮುಖ ಈ ನೂತನ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರುವ ಸುಮುಖ, ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Manada Kadalu fame Sumukha
ಮನದ ಕಡಲು ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಸುಮುಖ (ETV Bharat)

ನಿಧಿ ಫಿಲಂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ (ಆರ್​ಕೆ) ಹಾಗೂ ಅಥರ್ವ ಆರ್ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ (ಎಆರ್​ಕೆ) ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮುಖ ಹಾಗೂ ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ತಾರಾಬಳಗ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೀತಂ ಗುಬ್ಬಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಮಗಳ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ (ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಪುತ್ರ) ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೌರಿ' ಮೂಲಕ ಚಂದನವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮೋಹನ್​ಲಾಲ್ ಮುಕ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ವೃಷಭ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು, ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್​​ ಲುಕ್​ಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಮಾಂಚಕಂ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ: ಗಿರ ಗಿರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಸಂದರ್ಶನ

TAGGED:

P LANKESH GRAND DAUGHTER ESHA
ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಶಾ
ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಪುತ್ರಿ ಇಶಾ
ESHA LANKESH FIRST MOVIE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.