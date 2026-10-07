ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ vs ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್: ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಮಗ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ತಂದೆ-ಮಗ ಜೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕದನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ 'OM' ಮತ್ತು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ 'ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರಾ' ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 1:19 PM IST
ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತಂದೆ ಮಗ ಜೋಡಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಇಬ್ಬರೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 'OM - Chapter 1: Udhiram' ಮತ್ತು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಟನೆಯ 'Aakasamlo Oka Tara' (AOT) ಚಿತ್ರಗಳು ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ OM, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 20 ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್-ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲದೇ, ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಧನುಷ್, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಧನುಷ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ, ನವೆಂಬರ್ 6ರ ದೀಪಾವಳಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅವಧಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ.
'ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರಾ' ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪವನ್ ಸಾದಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನವನಟಿ ಸಾತ್ವಿಕ ವೀರವಳ್ಳಿ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾರ್ಟ್ಬ್ರೇಕ್, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯಂತಹ ಭಾವನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಡಬ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲವಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ', 'ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್', 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಮತ್ತು 'ಕಾಂತಾ'ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ನಂಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿವೆ. 'ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರಾ' ಚಿತ್ರದ ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ನಂಟಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಮುಖಾಮುಖಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ದುಲ್ಕರ್ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.
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ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, 'OM' ಚಿತ್ರವು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 'ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರಾ' ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಖಾಮುಖಿಯು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವರ 'ಸೀನ್' (Scene) ಚಿತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ.