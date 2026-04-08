ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಪಳ್ಳಿಚಟ್ಟಂಬಿ' ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಹಂಚಿಕೆ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್

1950ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಥೆ ಹೇಳುವ 'ಪಳ್ಳಿಚಟ್ಟಂಬಿ' ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

Pallichattambi Movie
ಚಿತ್ರ ತಂಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 1:03 PM IST

ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ಹಾಗೂ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪಳ್ಳಿಚಟ್ಟಂಬಿ' ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಚಿತ್ರವನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫಿಲಂಸ್, ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬ್ರೋಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿ ನೌಫಲ, ಬ್ರಿಜೇಶ್, ಚಾಣುಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ, ಚರಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜೋ ಜೊಸೆ ಆಂಟೋನಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಂಚಿಕೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Pallichattambi Movie
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡ (ETV Bharat)

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿತು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್, ''ನನ್ನ ಈ ಮೊದಲಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿವೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ನನಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. "ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್" ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿನ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. 'ಪಳ್ಳಿಚಟ್ಟಂಬಿ'ಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಿ'' ಎಂದರು.

Pallichattambi Movie
ಚಿತ್ರ ತಂಡ (ETV Bharat)

''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ. ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲ, ನಾವು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕನ್ನಡದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿಜೋ ಜೊಸೆ ಆಂಟೋನಿ ಅವರು ''ಜನ ಗಣ ಮನ'' ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪಳ್ಳಿಚಟ್ಟಂಬಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಟೊವಿನೋ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಬೇಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೊವಿನೋಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡೋಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. 1950ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

Pallichattambi Movie
ಚಿತ್ರ ತಂಡ (ETV Bharat)

ಕನ್ನಡದ 'ಮುಗಿಲ್‌ಪೇಟೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್, 'ಪಳ್ಳಿಚಟ್ಟಂಬಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ''ರೆಬೇಕಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿತ್ತು. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಮುಗಿಲ್ ಪೇಟೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ತೋರಿಸಿ'' ಎಂದರು.

ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಜೋ ಟಾಮಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಶ್ರೀಜಿತ್ ಸಾರಂಗ್ ಸಂಕಲನ, ಜೇಕ್ಸ್ ಬಿಜೋಯ್ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

