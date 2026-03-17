ಸೂಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ 'ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಳು ನಾಯಕಿ: 5,000 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಲುವೆ ಆಯ್ಕೆ
'ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಯಕಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 10:30 AM IST
ನವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್'. ತನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊಸ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೀಗ ನಾಯಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಈ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಮೂಲದ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳ ಕೆಲ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೂಹಿ ಜಯಕುಮಾರ್ (Joohi Jayakumar) ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಸೂಚನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಬಹುಭಾಷಾ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರೂ ಕೂಡಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ: ಪವಿ ಕೇರ್ಟೇಕರ್, ತಲೈವನ್ ತಲೈವಿ ಹಾಗೂ ಸುಮತಿ ಒಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಜೂಹಿ ಅವರೀಗ 'ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಹಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಆಡಿಷನ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
5,000 ಮಂದಿಯ ಆಡಿಶನ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆ: ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೇರಿ 2 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆನ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ಜನರ ಪೈಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೂಹಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಬಳಿಕ ಜೂಹಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಕೂಡಾ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
'ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಪೂರೈಸಲಿದೆ': ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಟಿ ಜೂಹಿ ಜಯಕುಮಾರ್, "ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಮರ ಸುತ್ತವ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತೂಕ ಇರುವಂತಹ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸತನದ ತುಡಿತ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಡಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ಭರತ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಟೀಂ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.