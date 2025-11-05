ETV Bharat / entertainment

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್​​ 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್'​ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆ?

ಪ್ಯಾನ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿದೆ.

Actor Prabhas
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ (Photo: Screengrab From The Trailer)
ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ​'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಫುಲ್​​ ಸ್ಟಾಪ್​ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರ ಈ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಪಕ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.

"ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, 2026ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುವ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದೆಡೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪೋ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತೀ ವಿಭಾಗವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್​​ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತರುವ ಸಂಭ್ರಮ, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್​​ ಡಿಸೈನ್​​ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್​ ಪ್ರಿಂಟ್​ ರೆಡಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್​ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಳಂಬದ ವರದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಾರಗಳಿಂದ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದವು.

ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಳನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​ ಇದ್ದರೆ, ಥಮನ್ ಎಸ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

