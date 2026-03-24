'ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆಯಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧುರಂಧರ್ ದಿ ಟ್ರುತ್​ ಮಾಡಿ': ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ಆರ್​​ಜಿವಿ ಸಲಹೆ

ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಣ್​​​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​​, ರಾಮ್​ ಗೋಪಾಲ್​ ವರ್ಮಾ (Photo: Poster / IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 24, 2026 at 5:27 PM IST

2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್​'​​ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಎಂದು ಕರೆದವರಿಗೂ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್​ ಗೋಪಾಲ್​ ವರ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​: ''ಧುರಂಧರ್ 2 ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡ/ಪ್ರಚಾರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧುರಂಧರ್ ದಿ ಟ್ರುತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​​ ನಟನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ಇದು ನಾ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಣ್​​ವೀರ್​​ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಆರ್​​ಜಿವಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಅನೇಕ ನಟರು ಫಿಟ್​ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮುಖ, ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಿರತೆಯೇ ರಣ್​ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಇತರೆ ನಟರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ - ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಗ್ವೇಂಜ್ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ - ಇಂತಹ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಧುರಂದರ್​ನಲ್ಲಿ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನೀಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು (ನಟನೆ) ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟೀಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಆರ್​ಜಿವಿ ಅವರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್​​​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಮ್​ ಗೋಪಾಲ್​ ವರ್ಮಾ ಹಲವು ಟ್ವೀಟ್​​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್​ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರೆಂದೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ನಟನಾ ಪರಾಕ್ರಮದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರದ 5 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ

ಭಾರತದ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 519.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 619.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು 210 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 829.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋ (ಬುಧವಾರ)43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)80.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)113 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)114.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್519.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

