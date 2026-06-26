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'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣ: ಎಸ್.​ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ

'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.​ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'Varanasi' film Team
ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 5:03 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಯಾರಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​​ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

"ನಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಣ್ಣ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಯಲಿದೆ" ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎಂ.ಎಂ.ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಬಾಹುಬಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್​ಎಸ್​ ರಾಜಮೌಳಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘನತೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಾರಣಾಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅನ್ನೆಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನಿಮೇಷನ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಥೆಯು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಊಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಸಣ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ಈ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮೂಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಿನಿಮಾಸ್ಕೋಪ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿವೆ, ಮತ್ತು ನನಗೂ ಅದು ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಸ್ಕೋಪ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅನಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು - ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪರದೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುವುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೆಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಯಿತು" ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

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TAGGED:

ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್
ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಎಸ್​ಎಸ್​ ರಾಜಮೌಳಿ
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್​ ಸುಕುಮಾರನ್​
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