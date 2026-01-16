ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಒಡೆತನದ 'ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್': 9 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಥಿಯೇಟರ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಒಡೆತನದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರಪಳಿಯಾದ 'ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್' ತನ್ನ ನೂತನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 9:56 AM IST
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು. ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟವಾಗಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಉದ್ಯಮವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಒಡೆತನದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರಪಳಿಯಾದ 'ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್' (AMB Cinemas), ತನ್ನ ನೂತನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್, ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
9 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಪಾಲಿ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಕಪಾಲಿ ಮಾಲ್ನ 5 ಅಂತಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 9 ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಾರ್ಕೋ ಲೇಸರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್: ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ಮತ್ತು 9ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಬಾರ್ಕೋ ಲೇಸರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿನಿಮಾ: ಸ್ಕ್ರೀನ್ 6 ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಿ 6K ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಂ-ಲೌಂಜ್: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಲು 'ಎಂ-ಲೌಂಜ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಲೌಂಜ್ ಮತ್ತು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ: ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಥರದ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್, ಬಾಹುಬಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಾಹಸ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ವಾರಣಾಸಿ'. ಎಂಎಂ ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಎಲ್ ನಾರಾಯಣ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರೋಟರ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
