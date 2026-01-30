ETV Bharat / entertainment

ರಾಜಮೌಳಿ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್: 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ಬಿಗ್​​ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗೆ

ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು, 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Varanasi Release Date Announce
'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್​ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 30, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'ಈಗ', 'ಬಾಹುಬಲಿ', 'ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ​ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಹೇಶ್​​ ಬಾಬು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್‌ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಡ್ರಾಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಈ ಚಿತ್ರವು 2027ರ ಜನವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​​ ಫೈಟ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಬೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 5, 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಾದ್ಯಂತ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಇಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗುಂಟೂರು ಕಾರಮ್ (2024) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಟರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯುವ ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್​ಗೀಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ (2015) ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ (2017) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು. ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಹ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​ಗೆ​​ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್: ಪ್ರಭಾಸ್​ 'ಫೌಜಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

ರಾಮ್ ಚರಣ್ 2019ರಲ್ಲಿ ವಿನಯ ವಿಧೇಯ ರಾಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಈಗ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಗ್ಲೋಬ್‌ಟ್ರಾಟರ್ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಹಿತ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್​ ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿ​ಗೆ ಬರಲ್ವೋ ಆಗ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ': ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್​ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸಾಥ್

ವಾರಣಾಸಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಂಬಿ 29 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಂಎಂ ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

RAJAMOULI MAHESH BABU
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್
ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ರಾಜಮೌಳಿ
VARANASI RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.