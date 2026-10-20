ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಂತರ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ಆಶಿಶ್ ಶೆಲಾರ್
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಟನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಚಿವ ಶೆಲಾರ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 5:16 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಂತರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ಆಶಿಶ್ ಶೆಲಾರ್ ಅವರಿಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಚಿವರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ 'ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ರಿಮಾಂಡ್' ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ.
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತರ ಪಾತ್ರವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹರಿಯಾಣದ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಒಬ್ಬ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಎಸ್ಪಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ಸೋಮವಾರ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಶೋಧದ ವೇಳೆ, ಕೋಟಾ ಪೊಲೀಸರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು'' ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್'ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಟಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ, "ನಿನ್ನೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅವರನ್ನು, 'ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ರಿಮಾಂಡ್' ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ತಂಗಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ದಣಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಿರುವುದೇ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು, ಕೋಟಾ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದವರೆಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೋರಿದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮೂವರು ಶೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು 'ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡಗಳು ಆ ಆವರಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಭದ್ರತಾ ವಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು 'ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ' ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರನ್ನು ಕೋಟಾದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಹೆಚ್ಒ ರಾಮ್ಸ್ವರೂಪ್ ಮೀನಾ, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ 'ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ರಿಮಾಂಡ್' ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
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ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರ ಚಾಲಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ.