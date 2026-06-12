ETV Bharat / entertainment

370 ರೂ.ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಕರಣ: ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ ಸೇರಿ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್

ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ, ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ, ಡಾ.ಸೇಜಲ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

File Photo: Comedian Pranit More
ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 10:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ, ಡಾ.ಸೇಜಲ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಹರಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸತ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ, ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ನೋಡಲ್ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ U/s 75(1)(iv), 75(3), 294, 353(2) ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ (BNS), 2023 r/w 67 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT) ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಎಫ್​​ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​​ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆನ್​​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವು ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ ಅವರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸೇಜಲ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಮೃತ ಪುರುಷ ದೇಹಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಶವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಮೃತರ ಘನತೆಗೆ ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭ್ಯತೆಯ ಅಂಗೀಕೃತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಲಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಂಟೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಣಗಳಿಕೆ ಹೀಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಾಯ್ತು 'ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ' ಟಗರಿನ ಸಾಹಸ ಕಥೆ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ, ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಡಾ.ಸೇಜಲ್ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

TAGGED:

ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ
370 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಕರಣ
ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ ಬಿರಿಯಾನಿ​ ಕೇಸ್
ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿವಾದ
370 BIRYANI CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.