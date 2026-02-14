ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ 2026: ತೆರೆಮೇಲೆ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಶಿವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು
ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ನೋಟ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 14, 2026 at 5:06 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿ, ಅವನ ಲೀಲೆ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ, ಭೂಕೈಲಾಸ, ಓಹಿಲೇಶ್ವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೇ ಮಂಜುನಾಥ, ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ, ಭಕ್ತ ಸಿರಿಯಾಳ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಶಿವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ನೋಟ.
ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ: ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ. ಈ ಚಿತ್ರವು 1954ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಶಿವನ ಪರಮಭಕ್ತನಾದ ದಿಣ್ಣನು, ಒಮ್ಮೆ ಶಿವಲಿಂಗದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ. 72 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿತ್ತು.
ಭಕ್ತ ಸಿರಿಯಾಳ: ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಭಕ್ತ ಸಿರಿಯಾಳ ಸಿನಿಮಾ 1980ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ನಟ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಾಹಿನಿಯು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಿವ ಭಕ್ತನಾದ ಸಿರಿಯಾಳನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಯೇ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಶಿವನೇ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಡಿಸಲು ಸಿರಿಯಾಳನ ಬಳಿ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಂದು ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಿರಿಯಾಳನ ಅತಿಥಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತನಾದ ಶಿವ ಸಿರಿಯಾಳನ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವನ ಮಗನನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ: ಕನ್ನಡ ಹಾಗು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ. ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವನಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ನಟಿ ಮೀನಾ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಶಿವ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ, ಹೇಗೆ ಶಿವ ಭಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸೊಗಸಾದ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿವೆ. ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ: ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಲೀಲಾವತಿ, ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವತ್ಥ್, ನರಸಿಂಹರಾಜು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 1964ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಶಿವನ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ರಾಜನ ಮಗನೊಬ್ಬ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗ, ಆತನನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕಥೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಪಿ.ಆರ್.ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಓಹಿಲೇಶ್ವರ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಂಡರಿ ಬಾಯಿ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್, ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಓಹಿಲೇಶ್ವರ. ಟಿ.ವಿ.ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 1956ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ: ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶಿವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ. ಶಿವರಾಕ್ಕುಮಾರ್ ಶಿವನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರೋದು ವಿಶೇಷ.
ಬಾಲಶಿವ: 2003ರಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಲೀಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಶಿವ. ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ನಟ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 'ಬಾಲಶಿವ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವನಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಶಿವ ಭಕ್ತೆಯೊಬ್ಬಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶಿವನೇ ಬಾಲಶಿವನಾಗಿ ಕಥಾ ನಾಯಕಿ ಬಳಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿತ್ತು.