18 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದ: 4.25 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲು ನಟ ಗೌತಮ್ ಮೆನನ್ಗೆ ಆದೇಶ!
18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಗೌತಮ್ ಮೆನನ್ಗೆ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 2:00 PM IST
ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 12ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಲು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ 2008 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪಿ.ವೇಲ್ಮುರುಗನ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ತಿಲಕವಾಡಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೋಟಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 23, 2026ರಂದು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೆಂಥಿಲ್ಕುಮಾರ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು 2022ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು.
18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದ: ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. 2010ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿವಾದವು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಎಲ್ರೆಡ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: - 2008ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದ: ಈ ಪ್ರಕರಣ 2008ರ ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯ, ಆರ್.ಎಸ್.ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ "ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂ.6" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಫೋಟಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2008ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2009ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 13.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಫೋಟಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿಲ್ಲ: ಅದಾಗ್ಯೂ, ವಿಷಯ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆರ್.ಎಸ್.ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಹು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದ ಷರತ್ತು: ಒಪ್ಪಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಷರತ್ತನ್ನೂ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.24ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಡುವು ಮುಗಿದರೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2010ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
2013ರಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ ಆರ್.ಎಸ್.ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್: ಆದರೆ, ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆರ್.ಎಸ್.ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿತು. ಹಣ ಮರುಪಡೆಯಲು ಕೋರಿತು.
ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಪೂರ್ಣ 13.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಟ ಸಿಲಂಬರಸನ್ ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ನಟ ಜೀವಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2012ರಲ್ಲಿ 'ನೀತಾನೆ ಎನ್ ಪೊನ್ವಸಂತಂ' ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ವಾದವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನೀತಾನೆ ಎನ್ ಪೊನ್ವಸಂತಂ 2011ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 2008ರ ಒಪ್ಪಂದದ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. "ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 6"ಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೇ 2010ರಿಂದ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈಗ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ.