ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಬಯೋಪಿಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಬಯೋಪಿಕ್ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಲವ್ ರಂಜನ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಫೈನಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 3:58 PM IST
ತು ಜೂಟಿ ಮೈ ಮಕ್ಕಾರ್, ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ಪಂಚ್ನಾಮ, ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ ಮತ್ತು ಸೋನು ಕೆ ಟಿಟು ಕಿ ಸ್ವೀಟಿಯಂತಹ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲವ್ ರಂಜನ್ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಲವ್ ರಂಜನ್ ಅವರೀಗ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಬಯೋಪಿಕ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ? ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಲವ್ ರಂಜನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ? ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಯಕನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅವರ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರದ ನೈಜ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲವ್ ರಂಜನ್ ಅವರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. "ನಾನು ಈ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ತಂತಾನೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದೆಂದಿಗೂ ಯೋಜಿತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ಬೇಕಂತಲೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
'ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ' ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಲವ್ ರಂಜನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವಧ್ 2ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಸ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲವ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಅಂಕುರ್ ಗರ್ಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಡೋಗ್ರಾ, ಯುಗಿಕಾ ಬಿಹಾನಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಮುದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ದೇಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಮುಂಬರುವ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.