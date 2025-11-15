Bihar Election Results 2025

'ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೃಷ್ಟ': ಮಾರ್ಕ್​​ ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂದರ್ಶನ

ತೆಲುಗಿನ 'ಸಪ್ತಗಿರಿ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್'​ ಮೂಲಕ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೊಡಗಿನ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸದ್ಯ ಸುದೀಪ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್​​' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡತಿಯ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Mark Actress Roshni Prakash Interview
ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂದರ್ಶನ
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ (Roshni Prakash) ಸದ್ಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಾರ್ಕ್‌' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ರೋಶಿನಿ ಅವರಿಂದು ಸುದೀಪ್​ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದೆ? ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಕವಲುದಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀರ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವಳು ನಾನು. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕಜ್ಞಾನವಿರುವ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್​ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಲಿಯಲು ತುಂಬಾನೆ ಸಿಕ್ತು. ಬಹುಭಾಷೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ''.

Mark Actress Roshni Prakash
ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ?

''ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೇ ನನ್ನ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟು ಮನರಂಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೀನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದೂ ಕೂಡಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ನನಗೆ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇನೆ''.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿತ್ತೆ?

''ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ‌. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆನೋ ಅಂಥ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡಾ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆ''.

Mark Actress Roshni Prakash
ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಂದಿಗೂ ಕವಲುದಾರಿ ಚಿತ್ರದ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕವಲುದಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?

''ಕವಲುದಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ನೆನಪಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರ. ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೌರವ ಅದ್ಭುತ. ‌ಸಿನಿಮಾ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್, ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಟೀಮ್ ಹಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕವಲುದಾರಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ''.

Mark Actress Roshni Prakash
ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕವಲುದಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು. ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು.‌ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​​ನಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ, ಪುನೀತ್ ಸರ್​ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್​ಗೆ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಕೆಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಕೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್​ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಶೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ನನಗಿನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿದೆ''.

Mark Actress Roshni Prakash
ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಜೊತೆ ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ?

''ಸದ್ಯ ಆ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಬಂದ್ರೂ ನಾನು ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಯಾ ಭಾಷೆ ಕಲಿತು ಅಭಿನಯಿಸೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹಾಗೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ವೈರಟಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ''.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಯಾವುದು?

''ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ನೂರು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ''.

Mark Actress Roshni Prakash
ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಆಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಡುತ್ತೀರಾ?

''ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಜಿಮ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಫೋರ್ಟ್ ಆಡುತ್ತೇನೆ''.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ರಿ?

''ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗೇ ಒಂದು ಐಟಿ ಕಂಪಯಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡಾ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡವಳು, ಹಾಗೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ''.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?

''ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರ ಆದ ಬಳಿಕ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು ರೆಡಿ ಇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ ಆಗಲಿದೆ'' ಅಂತಾರೆ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಹೊತ್ತಿರುವ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.

ನಟ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ನ ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವೆ. ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಅಜನೀಶ್ ಬಿ.ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಗಣೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಕಲನ, ಸ್ಟಂಟ್ ಸಿಲ್ವಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಸುಂದರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರ್, ಕೆವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್​ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

