'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ 3' ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ 'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ 3' ಮಾರ್ಚ್​​ 19ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actor-Director Darling Krishna Interview
ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 11, 2026 at 2:42 PM IST

ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3'. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​ನ ಎವರ್​ ಗ್ರೀನ್​ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್'ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕೆನಿಸದು. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಸ್ನೇಹ, ಕಾಳಜಿ, ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ. 2 ಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯೆಬ್ಬಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೀಗ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 3ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್​ 19ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇಗೆ? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು? ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಪತ್ನಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಾ? ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಯಾರು? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು? ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿನವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಈ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

''ಮೊದಲು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2ನ ಆ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಅನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಮೊದಲೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್​​ 2ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಭಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನನಗೂ ಇದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೇ, ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ‌ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಆ 2 ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್​​ ಇದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು'' ಎಂದ್ರು ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​​ ಕೃಷ್ಟ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಟ್ರೇಲರ್​ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಹೇಗಿದೆ?

''ಟ್ರೇಲರ್​​ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಥೆ ಬಿಟ್ಟು‌ಕೊಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1 ಹಾಗೂ 2 ಚಿತ್ರದ ಜರ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ 30 ಶಾಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಜರ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಥೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು?

''ಮೊದಲು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಕಥೆ ಬರೆದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್​​ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಬಹಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು‌ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಈ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸಿ‌ನಿಮಾದ ಕಥೆ ಅಂತಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಯಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ?

''ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಂವೃತ ಅನ್ನೋ ಮಗು ಮತ್ತು ಜಗ್ಗ. ಈ ಜಗ್ಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಗಿರಿರಾಜ್, ರೇಖಾ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಹೀಗೆ ಹಲವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1 ಹಾಗೂ 2ರಲ್ಲಿ ನಿಧಿಮಾ, ಜೋ, ಸಿಹಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಫೇಮಸ್ ಆದ್ವೋ ಆದೇ ರೀತಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3ರ ಪಾತ್ರಗಳು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3ರಲ್ಲಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ?

''ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಥೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್​​ಪ್ರೈಸ್''​ ಎಂದಷ್ಟೇ ಪತ್ನಿ ಮಿಲನಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1 ಮತ್ತು 2ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 3ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳೇನು?

''ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1ನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​ ಅಂತಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಜೆಟ್​​ ಹೇಗೇ ಇರಲಿ ಕಥೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ನೀವು ಕಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರ, ನಟನೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ?

''ನಾನು ಮೊದಲು ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಅಂತಾ ಆಗೋದೇ ಕಥೆಯಿಂದ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂತೂ ಏನೂ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಥೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯ'' ಅಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಹ ನಟನಾಗಿ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನೀವಿಂದು ಜನಪ್ರಿಯ, ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ?

''ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವನು. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್​ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್​​ ವರ್ಕ್​​ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ.

Darling Krishna Family
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದಾ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​​ನಲ್ಲಿಯೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ?

''ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​ನಡಿಯೂ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ. ಸದ್ಯ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಶೈಲಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಝೋನ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೆವಿಎನ್ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿದೆ?

''ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ, ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಡೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಾ?

''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಮಗೂ ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ದಿನ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಏಕೆ? ಎಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದವು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ‌ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡೆವು. ಬೇರೆ ಯಾವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Darling Krishna - Milana Nagaraj
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ - ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ (Photo: ETV Bharat)

(ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್​​' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ) ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್​​ನರ್ಸ್​​ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಿದೆ).

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಮೊದಲು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿನದಂದೇ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸಿ‌ನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು?

''ಯಶ್ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್​​ ಡೇಡ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಪ್ರೀತ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಬಗಹುದೆಂದು ಆ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡೇಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೋ ಆಗ ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವರೇ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಓಕೆ ಎಂದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಮಗಳು ಪರಿ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ?

''ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಗಳನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬಾನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಓರ್ವ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರವಣಿಗೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?

''ಬರವಣಿಗೆ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಕಾಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್​​​ಗಳೂ ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು?

ಕಥೆಗಾರರು ಮಾಡಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ‌. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು‌. ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್​ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ‌.‌ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು‌. ಆ ರೀತಿಯ ಜಡ್ಜ್ ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಕಥೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​​ ಕೃಷ್ಣ.

Actor-Director Darling Krishna Interview
ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸಿ‌ನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಫೈನಲರ್​ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?

''ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಿ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ರೆಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್, ನಯೇರಾ, ಜಗದೀಶ್, ಅಭಿಲಾಶ್, ಗಿರಿರಾಜ್, ದಳಪತಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ, ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ, ಅಮರ್ ಮತ್ತು ಜೋನಾ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

MILANA NAGARAJ LOVE MOCKTAIL 3
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ
ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸ್ಟೋರಿ
ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್
LOVE MOCKTAIL 3 STORY

