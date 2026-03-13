Milana Nagaraj Interview| 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1, 2ನ್ನು ಜನ ಅಪ್ಪಿ, ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಅದುವೇ ಪಾರ್ಟ್ 3ಗೆ ಆಹ್ವಾನ'
Love Mocktail 3: ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 13, 2026 at 12:00 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಬೃಂದಾವನ, ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ, ಆರಾಮ್ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಟಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೀಗ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತೀ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಸ್ನೇಹ, ಕಾಳಜಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳಂತಹ ಭಾವನೆಗಳ ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೊಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏಕೆ ನೋಡಬೇಕು? ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಹೇಗಿದೆ? ಕಥೆ ಹೇಗಿದೆ? ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇಗೆ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿ-ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏಕೆ ನೋಡಬೇಕು? ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುವಿರಿ?
''ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1 ಹಾಗೂ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು, ಕಥೆಯನ್ನು ಜನರು ಬಹುವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಿ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಅದರಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡೆವೋ ಆಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 19 ಡೇಟ್ ವಿಚಾರ, ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತಾ ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಪ್ರಮೋಶನ್ ಶುರುವಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ದಿ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಪ್ರೀತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು. 19 ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಖುಷಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಜೆ, ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಧಿಮಾ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ?
''ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಏನೂ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ'' ಅಂತಾ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಕುರಿತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇನ್ವಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಿತ್ತು? ನೀವು ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರಾ?
''ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಅಂತಾಯ್ತು. ಏಕಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಟ್ರೇಲರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1, 2 ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಜನರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗಲೇ ಕಥೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಕುತೂಹಲ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೀ-ಕ್ಯಾಪ್ನಂತ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದನ್ನು ರೀ-ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಬಹದು, ಟ್ರೇಲರ್ ಅಂತಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಜನರು ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಾ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1ರಲ್ಲಿ ನಿಧಿಮಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಏನಿದರ ಸೀಕ್ರೆಟ್?
''ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಎರಡೂ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಗಾಗಲೇ ನಟಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೀರ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್?
''ನಾವು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆವು. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2ಗೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ವಿ. 3ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಕಥೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಟಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾನಿಟರ್ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಡಿಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರದ್ದೂ ಪಾಲಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೆಲೋಡಿ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಹಾಡೊಂತೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನಕುಲ್ ಅವರು ಮಾಂತ್ರಿಕನಿದ್ದಂತೆ. ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಡು ಕೇಳಿದವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ, ಮತಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಡುಗಳು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೊದಲು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಆಗಿತ್ತು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸವಾಲೆನಿಸಿತು?
''ಒತ್ತಡವಿರೋದು ನಿಜ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 40+ ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಾವಕಾಶ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಬಿಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮೋಶನ್ ಕೂಡಾ ಬಹುತೇಕ ಆಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಬ್ಬದ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಮನಸ್ಸೂ ಕೂಡಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗಿವೆ?
''ಖಂಡಿತ. ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯುಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಗಳು ಪರಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೀರ?
''ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್, ಮುದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಹೋಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟೀವ್. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿಸುವಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್. ಟೈಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಮಾತು?
ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1 ಹಾಗೂ 2 ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಜನರು ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ, ಹರಸಿ ಎಂದು ನಟಿ-ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ರೆಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್, ನಯೇರಾ, ಜಗದೀಶ್, ಅಭಿಲಾಶ್, ಗಿರಿರಾಜ್, ದಳಪತಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ, ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ, ಅಮರ್ ಮತ್ತು ಜೋನಾ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
