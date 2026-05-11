'ಲವ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೌಡರ್': ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆದ ನಂತರ ತ್ರಿಶಾ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್, ವದಂತಿಗೆ ಪುಷ್ಠಿ
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 11, 2026 at 4:27 PM IST
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಟ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 10, ಭಾನುವಾರದಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಗಣ್ಯರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಿದೆ.
ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸೊಗಸಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿತಾದರೂ, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಹೌದು, ನಟಿ "The love is always louder" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಲುವೆಯ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಅನೇಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ತಾಜಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದಿದ್ದ ಅವರು ಹವಳಗಳ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚೆಲವು ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ನಟಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತ್ರಿಶಾ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಡುವೆ ನಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಮಾರಂಭದ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
I let her hold me for the photo.Yeh,you’re welcome😶 @trishtrashers #izzykrishnan #momlove #trisha #trishakrishnan #poornimatrisha pic.twitter.com/820Z50e4wf— Poornima Trisha K (@PoornimaTrisha) May 11, 2026
ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ತ್ರಿಶಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುತ್ತುವರೆದರು. ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಟಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಹೊರಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Beautiful Shots of South Queen @trishtrashers from #Karuppu 😍🔥#Trisha #KaruppuFromMay14 pic.twitter.com/g7huoCD9yO— Trisha Krishnan Universe (@aruntrish) May 11, 2026
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಕರುಪ್ಪು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮೇ 14ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.