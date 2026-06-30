2007ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯೇ 'ಲವ್ 2 ಲಸ್ಸಿ': ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಿಪ್ರಾಣ
ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಿಪ್ರಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲವ್ 2 ಲಸ್ಸಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : June 30, 2026 at 11:42 AM IST
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಹಲವರು ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರೆ, ಕೆಲವರನ್ನು ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಲೋಕ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಲವ್ 2 ಲಸ್ಸಿ' ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಿಪ್ರಾಣ ನಿರ್ದೇಶನವಿರುವ 'ಲವ್ 2 ಲಸ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್, ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. 18 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಹರಿಪ್ರಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗನ್, ತಾರಾ, ವೈಷ್ಣವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒರಟ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡ. ನಾವೂ ಕೂಡಾ ಅಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ತರ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ'' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಿಪ್ರಾಣ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಹುಡುಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೆಫೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2006-2007ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಯಿದು. ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ''ನನಗೆ ಹಾಡುಗಳು, ಕಥೆ ಬರೆಯೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ'' ಎಂದರು.
ನಟ ಆರ್ಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲವ್ 2 ಲಸ್ಸಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನೈಜ ಘಟನೆಯಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ನಾನು ಕೂಡಾ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸಬರು ಎಂದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಭಾರತಿ ಮೇಡಂ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಖುಷಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಜೀವಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದ್ಬುತ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೂ ಇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಲವ್ ಟು ಲಸ್ಸಿ - ಎರಡು ಸಿಹಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಲವು ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬರಬೇಕು'' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
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ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನು ಮನಸ್ಸು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
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ಆರ್ಕೆಬಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿನು ಮನಸ್ಸು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎ.ಅರ್ಜುನ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.