'ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಗಳಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ': ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಸಂದರ್ಶನ

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​​​ಲಾರ್ಡ್'​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್​​​ಲಾರ್ಡ್, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ.

Actress Rithanya Vijay Interview
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 14, 2026 at 1:19 PM IST

ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಂತರ 'ದುನಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ಹಿರಿಮಗಳು ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಕೂಡಾ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್, ಈಟಿವಿ ಭಾತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರು? ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ತಂದೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ? ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ಯಾರು? ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು? ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ?

''ಹೌದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವಳು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಚೇನ್ಜ್ ಓವರ್ ಅಗೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಇನ್​ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್​​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅಭಿನಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?

''ನಾನು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್​ನಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಭಿನಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಗತರಂಗ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ, ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆಗೆಂದೇ ಧನಂಜಯ್ ಅನ್ನೋ ನೀನಾಸಂ ಟೀಚರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಗುರು. ಅವರಿಂದಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ ರಿತನ್ಯ.

ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ?

''ನಾನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಕೆ ಹಂಪಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಕಥೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಈ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಿಜ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಾತ್ರ ರಿತನ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೋ? ಬೇಡವೋ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಏಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನೇ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್​​​ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾದೆ'' ಎಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್​​​ಲಾರ್ಡ್ ಪಯಣದ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

Rithanya with Vijay
ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ರಿತನ್ಯ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿಶಿರ ಅವರ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?

''ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಬರೆದಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ನೀಡಿರುವ ಸಂಗೀತ ಅದ್ಭುತ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತುಂಬಾನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ'' ಅಂತಾರೆ‌ ನವನಟಿ ರಿತನ್ಯ.

Actress Rithanya Vijay Interview
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆಗಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಕಲಿತಿದ್ದೇನು?

''ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರ ಮಗಳು ರಿತನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಚಯ್ಯ, ನಾನು ಅವರ ಮಗಳು ಭಾಗ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಓರ್ವ ರೈತ ರಾಚಯ್ಯನ ಪಾತ್ರ. ಅವರು ಆ ಗೆಟಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಮಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಿ ನಿಂಗವ್ವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ‌ ಕಲಿತಿದ್ದೇನು?

''ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​ ಓರ್ವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್. ಅವರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಮ್ಮನೇ ಎಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿನಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು'' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

Actress Rithanya Vijay Interview
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಪರಿಣಿತ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ?

''ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್, ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಸರ್, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಸಂಪತ್ ಸರ್ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಬಳಗವೇ ಇದೆ. ನನಗೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್​ಗೆ ಹೋದ ಅನುಭವ. ನನಗೆ ಕಲಿಯಲು ತುಂಬಾನೆ ಸಿಕ್ತು'' ಅಂತಾರೆ‌ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​​​ ಪುತ್ರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

''ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಹೇಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮಾಡು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದೂ ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Rithanya with Vijay
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ರಿತನ್ಯ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ?

''ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡಲಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ನನ್ನದು. ನಾನೀಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸೈಟ್​ಮೆಂಟ್''​ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿದೆ?

''ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ, ಜವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ ಅಂವರಂಥ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋದು ದೇವರ ಆರ್ಶೀವಾದವೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ'' ಅಂತಾರೆ ರಿತನ್ಯ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಹೇಗೆ?

''ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ಮನೆಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ತಂದೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ‌. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಟ್ಟಿತನ ನೋಡಿ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನದೇ'' ಅಂತಾರೆ ವಿಜಯ್​ ​ ಪುತ್ರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದೆ?

''ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ'' ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೇ?

''ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಏಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ'' ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿದೆ?

''ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳೇನು?

''ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮ್​ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಡಿಜಿಟಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಟೈಮ್​​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಯಾವ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರ?

''ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ನಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಬಹು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 23, 2026ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

