'ಅವತಾರ್ 3Dಗಿಂತ ಉತ್ತಮ': ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿವೀಲ್, ರಾಮನ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ರಣ್ಬೀರ್
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ರ ಟೀಸರ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಭಗವಾನ್ ರಾಮನನ್ನು "ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಪಾಲಕ" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 5:00 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ರ ಟೀಸರ್ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ನೋಟವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
Superstar Ranbir Kapoor talking about Prabhu Shree Rama in Los Angeles, Usa during Ramayana Glimpse Screening Event pic.twitter.com/jHmKlHJ9jq— The Ramayana 🏹 (@RamayanaSaga) March 30, 2026
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. "ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಟೀಸರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Exclusive 🔥— Girish ✨ (@Om___28) March 31, 2026
Watched #ramayana teaser at special screening in 3D...
Looking better than Avatar 3D
ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ರಾಮನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ರಾಮ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವ ಚೈತನ್ಯದ ವಿಜಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕರುಣೆ, ಧೈರ್ಯ, ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನನ್ನು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಜರಾದ ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಟೀಸರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲ್ಯೂಸಿವ್. ರಾಮಾಯಣ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 3Dಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅವತಾರ್ 3Dಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
" the teaser focused on ram, sita, lakshman & a little bit of ravana "— Prajwal (@RockstarPraju7) March 31, 2026
-los angels digital creator’s review#Ramayana #Yash pic.twitter.com/je0GA0gJ3p
"ಟೀಸರ್ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ - ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ವಿಮರ್ಶೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ರಾಮಾಯಣ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗೆ ವಿದೇಶಿಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಅವರು, 'ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ಸ್ನಂತೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನನಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಇತಿಹಾಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ "ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಆಗಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ 2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Foreigners reaction on #Ramayana gilimpse 🔥— Mr SP (@Lonely_prabh) March 31, 2026
They said, " it's amazing, it's like india's lord of the rings" 🥵
now i can't wait for 2nd april 🤞
indian cinema is going to witness a history defining moment 💥 pic.twitter.com/LS39DOLqOR
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್: 'ಇಡಿಯಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್
"ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ರೋಮಾಂಚನ. ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಊಹಿಸಿ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಭಾವನೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಸರ್ ವಿಶಾಲ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1 ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2ನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ-ಭುವನ್ ದಂಪತಿ: ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ
ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ತಂದೆ ರಾಜ ದಶರಥನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಕೈಕೇಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2, ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯಂದು, ರಾಮನ ದೃಶ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.