ಮನರಂಜನೆಯ 'ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್' ಉಣಬಡಿಸಲು ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿ: ಕರಾವಳಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಗೆಲುವು?

ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಖುಷಿ ರವಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

Full Meals Film Team
'ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 19, 2025 at 3:46 PM IST

3 Min Read
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೀಗ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಟ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವಿದೆ.

ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು 'ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಟೈಟಲ್​​ನಿಂದಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Video: ETV Bharat)

ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರು. ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ ಖುಷಿಯಾದ ಲಿಖಿತ್​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ 3 ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​​ ನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅವರ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್, ಮದಿಮೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಜೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಗಣಪತಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್', 'ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, "2009ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾನು ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಗಣಪತಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ತುಳುವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸಬರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2010ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Likith Shetty
ನಟ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುಕಿರಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೊಸಬರು ಎಂದು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ, ಸುಮಧುರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ'' ಎಂದರು.

ನಾಯಕಿ ಖುಷಿ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಮ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಲಿಖಿತ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೆಡಿಕೆಷನ್ ಇದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರು.

ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು: ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ. ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್​ ಹಾಗೂ ವಾಹ್ ಏನೋ ಹವಾ ಹಾಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಯಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.

'Full Meals' Film Team
'ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಲಿಖಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ 'ದಿಯಾ' ಚಿತ್ರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಖುಷಿ ರವಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ದೀಪು ಎಸ್.ಕುಮಾರ್ ಸಂಕಲನ, ಮನೋಹರ್ ಜೋಷಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಸಂಭಾಷಣೆ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ.

ಉಳಿದಂತೆ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಸೂರಜ್ ಲೋಕ್ರೆ, ವಿಜಯ್ ಚಂಡೂರ್, ರವಿ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ, ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ, ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೋಹನ್, ಹೂನ್ನವಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್, ಗಣೇಶ್ ರಾವ್, ಕೋಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಚೇತನ್ ದುರ್ಗಾ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಅರಸ್, ಮೂಗು ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ.

