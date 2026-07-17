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'ಲೈಫ್ ಟುಡೇ ಇಂದಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಿನಿಮಾ': ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಂತ ಕನ್ನಳ್ಳಿ

ಕಾಂತ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲೈಫ್ ಟುಡೇ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'Life Today' trailer release event
'ಲೈಫ್ ಟುಡೇ' ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 17, 2026 at 1:37 PM IST

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'ಲೈಫ್ ಟುಡೇ'. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಕಿರಣ್ ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಲೇಖ ಚಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂತ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೇಘನಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಶ್ರೀಧರ್ ವಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ಸ್​ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಜನಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡ‌ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

ದಿಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ, ವಾಮನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚೇತನ್ ಗೌಡ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಗೆಲ್ಲೋ ಕಂಟೆಂಟ್. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ರು.

ಇಂದಿನ ಹದಿಹರೆಯದ ಮನಗಳ‌ ಪ್ರೀತಿ, ನೀತಿ, ನಿಷ್ಠೆಯ ಕದನ ಕಲಹಗಳ ಹೂರಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಲೈಫ್ ಟುಡೇ ಟ್ರೇಲರ್​, ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನವ ನಟ ಕಿರಣ್ ಆದಿತ್ಯ, ನಟಿ ಲೇಖ ಚಂದ್ರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೇಲರ್​​ನ ‌ಹೈಲೈಟ್. ಇಂದಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತರಹ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಲೈಫ್ ಟುಡೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್​ ಇರುವಂತಿದೆ. ನಾಯಕ ಹೊಸಬರಾದ್ರೂ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಸ್ಥರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ತಬಲಾ ನಾಣಿ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ, ಜಗ್ಗಪ್ಪ, ಯುಕ್ತ, ರತರ್ವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರ ದಂಡು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ನಾಯಕ ಕಿರಣ್ ಆದಿತ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಈ ಜನರೇಷನ್ ವಿಷಯ. ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೂ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಂತ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಇಂದಿನ ಹದಿಹರೆಯದ ಬದುಕುಗಳಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಿಚಾರ. ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಧಕ್ಕಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.

'Life Today' trailer release event
'ಲೈಫ್ ಟುಡೇ' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

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ಹಿರಿಯ ನಟ ತಬಲಾ ನಾಣಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೇಖ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಮಗಳಾಗಿ ಲೇಖ ಚಂದ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುವಂತಹ ನಟನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೇಖ ಚಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ್ರು.

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ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 6ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

TAGGED:

ಲೈಫ್ ಟುಡೇ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಂತ ಕನ್ನಳ್ಳಿ
ಕಿರಣ್ ಆದಿತ್ಯ
ಲೇಖ ಚಂದ್ರ
KAANTHA KANNALLI

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