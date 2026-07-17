'ಲೈಫ್ ಟುಡೇ ಇಂದಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಿನಿಮಾ': ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಂತ ಕನ್ನಳ್ಳಿ
ಕಾಂತ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲೈಫ್ ಟುಡೇ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 1:37 PM IST
'ಲೈಫ್ ಟುಡೇ'. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಕಿರಣ್ ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಲೇಖ ಚಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೇಘನಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಶ್ರೀಧರ್ ವಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಜನಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ದಿಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ, ವಾಮನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚೇತನ್ ಗೌಡ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಗೆಲ್ಲೋ ಕಂಟೆಂಟ್. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ರು.
ಇಂದಿನ ಹದಿಹರೆಯದ ಮನಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ನೀತಿ, ನಿಷ್ಠೆಯ ಕದನ ಕಲಹಗಳ ಹೂರಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಲೈಫ್ ಟುಡೇ ಟ್ರೇಲರ್, ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನವ ನಟ ಕಿರಣ್ ಆದಿತ್ಯ, ನಟಿ ಲೇಖ ಚಂದ್ರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಹೈಲೈಟ್. ಇಂದಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತರಹ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಲೈಫ್ ಟುಡೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುವಂತಿದೆ. ನಾಯಕ ಹೊಸಬರಾದ್ರೂ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಸ್ಥರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ತಬಲಾ ನಾಣಿ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ, ಜಗ್ಗಪ್ಪ, ಯುಕ್ತ, ರತರ್ವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರ ದಂಡು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ನಾಯಕ ಕಿರಣ್ ಆದಿತ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಈ ಜನರೇಷನ್ ವಿಷಯ. ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೂ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಂತ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಇಂದಿನ ಹದಿಹರೆಯದ ಬದುಕುಗಳಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಿಚಾರ. ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಧಕ್ಕಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
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ಹಿರಿಯ ನಟ ತಬಲಾ ನಾಣಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೇಖ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಮಗಳಾಗಿ ಲೇಖ ಚಂದ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುವಂತಹ ನಟನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೇಖ ಚಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ್ರು.
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ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 6ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.