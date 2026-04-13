ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿವು

ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

legendary singer Asha Bhosle
ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 13, 2026 at 12:29 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್​ 12ರಂದು ತಮ್ಮ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ತೀವ್ರ ಬಳಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಎದೆ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಬಹುಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ.

ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 1933ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಾದ್ಯಂತ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಭೋಸ್ಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ 3 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

1967ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ' ಸಿನಿಮಾದ 'ಯಾಕೋ ಏನೋ ಜಾರಿ' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಇವರು ಹಾಡಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್​​ ಬೆರಲೇಕರ್​ ಸಂಗಿತವಿತ್ತು. ನಂತರ 1973ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ನಟನೆಯ 'ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ' ಸಿನಿಮಾದ 'ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಸೋಲಿಸಿ' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2010ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು' ಸಿನಿಮಾದ 'ಹೇಳದೆ ಕಾರಣ' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈವ್​ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ 1957ರಲ್ಲಿ ಒ.ಪಿ.ನಯ್ಯರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ನಯಾ ದೌರ್ ಚಿತ್ರದ ಉಡೇ ಜಬ್ ಜಬ್ ಜುಲ್ಫೀನ್ ತೇರಿ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಾಡು ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 1970ರ ದಶಕವು ಆರ್‌ಡಿ ಬರ್ಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪಿಯಾ ತು ಅಬ್ ತೋ ಆಜಾ ಮತ್ತು ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್‌ನಂತಹ ಹಾಡುಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ತಮ್ಮ ಪಿಆರ್​ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​ ಬ್ಯಾನರ್​ನ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜೆನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಗಿತಾ ದಂಪತಿಯ ಪಿಆರ್​ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​​ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಧ್ವನಿ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲಿರುವ ಸಂಗೀತ. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಅಮರ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್​, ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ಟ್ವಿಟ್​ ಮಾಡಿ, ''ಅಪಾರ ಗೌರವದಿಂದ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆಯವರ ಹಾಡುಗಳು ಕೇವಲ ಮಧುರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ದಂತಕಥೆ, ಈಗ ಶಾಶ್ವತ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ''ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಅವರ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿ, ದಯೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯು ಅವರನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಿಸಿತು. ಅವರ ನಿಧನವು ಸಂಗೀತದ ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

