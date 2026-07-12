ಜಾನಕಮ್ಮನ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ಟಾಪ್ 11 ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳು
ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಜಾನಕಮ್ಮನವರದು. ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ಕನ್ನಡದ ಟಾಪ್ 11 ಹಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : July 12, 2026 at 10:46 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಗಾನಕೋಗಿಲೆ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಪಾಲಿನ ಭಾವನೆ. ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜಾನಕಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನವರಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಜರಾಮರ ಗಾಯಕಿ ಹಾಡಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸನಿಹವಾದ, ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಟಾಪ್ 11 ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ.
ನಗುವ ನಯನ (ಸಿನಿಮಾ- ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ): 1983ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ನಟಿಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ವೈರಾಳೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ನಗುವ ನಯನ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್.
ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ (ಸಿನಿಮಾ-ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ): 1990ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನು ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು.
ಬಾನಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಭುವಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೆ (ಸಿನಿಮಾ-ಬಯಲುದಾರಿ): 1976ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಬಯಲುದಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮಧುರವಾದ ಹಾಡಿದು.
ನಗು ಎಂದಿದೆ ಮಂಜಿನಾ ಬಿಂದು (ಸಿನಿಮಾ-ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ): 1983ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು ನಗು ಎಂದಿದೆ ಮಂಜಿನಾ ಬಿಂದು ಕೂಡ ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ಕಂಠಸ್ವರದಲ್ಲೇ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು.
ಬಂದೆಯಾ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ (ಸಿನಿಮಾ-ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆ): 1981ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆ' ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು ಬಂದೆಯಾ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ.
ಜೀವ ಹೂವಾಗಿದೆ(ಸಿನಿಮಾ- ನೀ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ): 1981ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕನ್ನಡದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರವೇ ನೀ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ.
ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ(ಸಿನಿಮಾ- ಗೀತಾ): 1981ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಗೀತಾ' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು.
ನೀ ಮೀಟಿದ ನೆನಪೆಲ್ಲವೂ (ಸಿನಿಮಾ- ನೀ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿ): ಈ ಹಾಡು 1985ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ನೀ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿ' ಚಿತ್ರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಬೆಸುಗೆ ಬೆಸುಗೆ: 1976ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಬೆಸುಗೆ' ಸಿನಿಮಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡು ಇದು.
ಆಕಾಶ ದೀಪವು ನೀನು(ಸಿನಿಮಾ- ಪಾವನ ಗಂಗಾ): 1977ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಪಾವನ ಗಂಗಾ' ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದರು.
ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ (ಸಿನಿಮಾ- ಗುಣ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡು): 1982ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಗುಣ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡು' ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಮಧುರ ಗೀತೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆ 48000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ!