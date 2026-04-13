ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಂಬೈನ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 5:33 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ತಮ್ಮ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಭಾನುವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದು ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೀವ್ರ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದರು. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿದೆ.
ಅಪ್ರತಿಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದ ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿತು. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರ, ಗಾನಪ್ರಿಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಅನೇಕರು ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ "ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಾ ಪರೇಖ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ಗಾಯಕಿಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 1933ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ತಂದೆ ಪಂಡಿತ್ ದೀನನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ಉಷಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಗಾಯನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಹೋದರ ಹೃದಯನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು.
ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಏಳು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ ಚೀಝ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಪಿಯಾ ತು ಅಬ್ ತೋ ಆಜಾ, ಮೇರಾ ಕುಚ್ ಸಾಮನ್ ಮತ್ತು ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಹೈ ತುಮ್ನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಗಜಲ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಬರೆ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 1967ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ' ಸಿನಿಮಾದ 'ಯಾಕೋ ಏನೋ ಜಾರಿ', 1973ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ' ಸಿನಿಮಾದ 'ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಸೋಲಿಸಿ' ಹಾಡು ಮತ್ತು 2010ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 'ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು' ಸಿನಿಮಾದ 'ಹೇಳದೆ ಕಾರಣ' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ-ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ನಿಧನದಲ್ಲಿನ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಗೊತ್ತೇ?