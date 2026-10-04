ಸಿನಿಮಾ ದಿಗ್ಗಜ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ನಿಧನ: ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ, ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆನಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2026 at 2:49 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
95 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ: ಚೆನ್ನೈನ ವಿರುಗಂಬಕ್ಕಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ, ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ರಾವ್ ಅವರು ಯುವ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯುವಕರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವನ್ನು ಒಂದು "ಬೃಹತ್ ಪರ್ವತ"ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಅವರು, "ನಾವು ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿದ್ದಂತೆ. "ಆದರೆ ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ, ಕೆತ್ತನೆಯಂತಹ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೊಂಬತ್ತರ ಹರೆಯದವರೆಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರವು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಗಣ್ಯರು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾವ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం. ఆదిత్య 369, పుష్పక విమానం, మయూరి… కాలానికి ముందే ఆలోచించి, తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి.— Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026
ఓం శాంతి 🙏
ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ: ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ರಾವ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ರಾವ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಬದಲಾದಾಗಲೂ ಹೊಸತನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸುವಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದುಂಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ.. ಓಂ ಶಾಂತಿ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Deeply saddened by the passing of the legendary filmmaker ‘Singeetam Srinivasa Rao’ garu.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 4, 2026
A true visionary, his imagination and courage to explore new ideas gave Indian cinema some of its most unforgettable films. His contribution to cinema will always be remembered with immense…
ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ರಾವ್ ಅವರನ್ನು "ನಿಜವಾದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ 'ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್' ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಾದ ಅವರ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಧೈರ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಸಿಂಗ್ ಗೀತಂ' ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅಚಲವಾದ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರು ಸದಾ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದರು, ಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಂತ್ವನ. ಸಿಂಗೀತಂ ಅವರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ." ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
A LEGEND HAS LEFT US. 💔— Sreenu Vaitla (@SreenuVaitla) October 4, 2026
Deeply saddened by the passing of Legendary Filmmaker #SingeethamSrinivasaRao Garu.
His imagination, innovation, and passion for storytelling created a body of work that will remain timeless. I can never forget those days and the conversations we shared… pic.twitter.com/iAlxhHNb9U
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೀನು ವೈಟ್ಲಾ 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ರಾವ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಒಬ್ಬ ದಂತಕಥೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದಂತಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಗಾರು ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಸದಾಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 'ಆನಂದಂ' ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರ್ಎಫ್ಸಿ (RFC) ಯಲ್ಲಿ 'ಆಕಾಶ ವೀಧಿಲೋ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಆ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳು ಸದಾ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಥೆಗಳು, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅವರ ಮರೆಯಲಾಗದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
దశాబ్దాల తెలుగు సినిమా చరిత్రకు ప్రత్యక్ష సాక్షిగా నిలిచిన దర్శక దిగ్గజం శ్రీ సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు పరమపదించారని తెలిసి ఎంతో విచారించాను. వారి కుటుంబ సభ్యులను ఫోన్ ద్వారా పరామర్శించి, నా ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేశాను. నాకు వ్యక్తిగతంగా ఆత్మీయులైన శ్రీ సింగీతం గారు… pic.twitter.com/Kj0upBTCbe— M Venkaiah Naidu (@MVenkaiahNaidu) October 4, 2026
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕೂಡ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
"ಕೇವಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಂತಿದ್ದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಯುವಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ನಾಯ್ಡು ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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