ರತ್ನಗರ್ಭ: ದಿ.ಸಂತೋಷ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮೊದಲ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ರಿಲೀಸ್
05-08-2026ರ ಸಂಜೆ 7:00ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಗಿಗುಡ್ಡದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 'ರತ್ನಗರ್ಭ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 12:37 PM IST
ಗಣಪ, ಕರಿಯ 2 ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಂದನವನದ ದಿವಂಗತ ನಟ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ 'ರತ್ನಗರ್ಭ'ವೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಲರಾಜ್ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿವಗಂತ ಆನೇಕಲ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಯುವ ನಟರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧನ 'ರತ್ನಗರ್ಭ' ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಿಧನದ ನಂತರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ನಾಳೆ ದಿವಂಗತ ನಟ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 05-08-2026ರ ಸಂಜೆ 7:00ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಗಿಗುಡ್ಡದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಗರ್ಭ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್.ವಿ.ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಶೋಕ್ ಕಡಬ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಜನಾರ್ದನ ಪಿ.ಜಾನಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಿನಿಟೆಕ್ ಸೂರಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಗೋಪಾಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎ.ಟಿ.ರವೀಶ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಅರಸ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
ಸಂತೋಷ್ ಬಾಲರಾಜ್ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರಂಜಿನಿ ರಾಘವನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುಮನ್, ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಿಯಾಜಿತ್ ಶಿಂಧೆ, ಅವಿನಾಶ್, ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
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ಸಂತೋಷ್ ಬಾಲರಾಜ್ ತಮ್ಮ 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಜಾಂಡೀಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ತಮ್ಮ ಕಿರಿವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.
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