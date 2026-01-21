ETV Bharat / entertainment

'ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ, ಯಶ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು': 'ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್' ನಟ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ ಸಂದರ್ಶನ

'ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ 'ದೇವಿ' ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actor Shishir Baikady interview
ನಟ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat, Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 21, 2026 at 4:08 PM IST

5 Min Read
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.

'ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ (Shishir Baikady) ಅವರೀಗ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ರಾಮ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಶ್​ ಕೆ ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ದೇವಿ' ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ? ಪಾತ್ರ ಎಂಥದ್ದು? ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇಗೆ? ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು? ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ? ಯಾವ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸಿದೆ? ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

''ಮೂಲತಃ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟನಾ ಅಂತಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ.‌ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್​ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ‌ ನಾಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು, ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಬೇಕು, ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂದನಿಸಿತು'' ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಒಲವು ಮೂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಕಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

''ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರ ಫೇಸ್ ಬುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್​ನ ಒಬ್ಬರು ತಂದೆಯ ಫೇಸ್​ಬುಕ್​​ನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮುಸ್ತಫಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಯಿತು'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Actor Shishir Baikady
ನಟ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಶಿಶಿರ್ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರಾ?

''ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಶಿಶಿರ್ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರುವ ಜನರು ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಕೆ ಹಂಪಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

''ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಿಯಣ್ಣನ ಜೊತೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ವೀರಬಾಹು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಸಜೆಶನ್ಸ್​​ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ದೇವಿ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಪಾತ್ರ ನನ್ನದು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಿಯಣ್ಣ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ರಚಿತಾ ಮೇಡಂ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ.‌ ನನಗೆ ಜಡೇಶ್ ಸರ್ ಬರವಣಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕಲಿತಿರುವ ಖುಷಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Actor Shishir Baikady
ನಟ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ ರಿತನ್ಯ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ರೋಮಾಂಚಕ ಹಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ?

''ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಹುಡಗರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಹಾಡಿದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ‌ರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿತನ್ಯ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅನುಭವ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಬಳಿಕ ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್​​ವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ?

''ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಥೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ‌. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೇ ಓರ್ವ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Actor Shishir Baikady
ನಟ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ (Photo: Special arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟ‌ನ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?

''ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಟರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಜೊತೆ, ಯಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಸರ್ ಜೊತೆಯೂ ನಟಿಸಬೇಕು. ಜಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ'' ಅಂತಾರೆ‌ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ?

''ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ, ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮ ಹಾಕಲೇಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾವ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ?

''ನನಗೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಸಿನಿಮಾವದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್​ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಸಿನಿಮಾ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಜಾಕಿ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೇಸೆಜ್ ಜೊತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ಹಾಗೇ ಯಶ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅವರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಟರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕು?

''ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತಂಡ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕಥೆಗಾರರು, ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರು,‌ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ನಟನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ?

''ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಟಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಸಂವಿಧಾನ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ, ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನನಗೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ'' ಅಂತಾ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಬಹು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ,
ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 23ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​, ರಾಜ್​​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಬಿ ಸುರೇಶ್, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಪತ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

