ETV Bharat / entertainment

'ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ..!': 'ಲ್ಯಾಂಡ್​​​ಲಾರ್ಡ್' ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸಂದರ್ಶನ

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​​​ಲಾರ್ಡ್​' ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಜನವರಿ 23ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actor Mahantesh Hiremath Interview
ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat, Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 16, 2026 at 5:16 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಚಿತು ಯುವಕರ ಸಂಘ, ನಮೋ ಭೂತಾತ್ಮ, ಟಗರು ಪಲ್ಯ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು... ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾಡಿ ಮ್ಯಾನರಿಸಂನಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿರುವ ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್. ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ಅರಸಯ್ಯನ ಪ್ರೇಮಪ್ರಸಂಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇಗೆ? ಮೊದಲ ವೃತ್ತಿ ಏನು? ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್​​ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ? ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ? ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತಾನೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೇನು?

''ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ನನ್ನ‌ ಪಾತ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಕಾಮಿಡಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?

''ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆರ್ಶೀವಾದ. ಅದರಂತೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಸಿ‌ನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವನು. ಇಂದು ಅವರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಸ್ವಾಗ್, ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾಷನ್... ಹೀಗೆ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಹಿರೇಮಠ್.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀರ?

''ಸರಿ-ಸುಮಾರು 50 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅರಸಯ್ಯನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಆ‌‌ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ರೂಮ್‌ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸ್​​ಮೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ನಾನು ಸೂಟ್ ಆದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೋಸ್ಕರ‌‌ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವದು. ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನರು ಕೂಡಾ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್'' ಅಂತಾರೆ ಮಹಾಂತೇಶ್.

Actor Mahantesh Hiremath Interview
ಪುನೀತ್ ಅಶ್ವಿನಿ ದಂಪತಿ ಜೊತೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಾದ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

''ನಾನು ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬೇಸರವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಮೊದನಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅದರಂತೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ನಟನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಅಭಿನಯ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅಡಿಷನ್‌ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದ‌ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಜನರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಜನರ‌‌ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಕರಡಿ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಲ್‌ ಮಣಿ ಅಂತಾರೆ. ಶರಣ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ‌ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಾ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್?

''ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ‌ ಇದೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರೋದೇ ಈ ಹೇರ್​​ಸ್ಟೈಲ್​. ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ಗೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೇರ್​​ಸ್ಟೈಲ್​ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ವೈರಟಿಯಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಜನರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್​ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Actor Mahantesh Hiremath with Sudeep
ಸುದೀಪ್​ ಜೊತೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಯ ಸುದೀಪ್, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ಶರಣ್ ‌ಅಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ನಟರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಇದೆ?

''ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಳಿಕ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಕೂಡಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಳಿಕ ನನ್ನ‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗು ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ನಟ‌ರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ‌ನಾನು ವೈಂಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ'' ಅಂತಾರೆ ಮಹಾಂತೇಶ್.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ಬಹು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ?

''ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸಾಯೋದೂ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಬಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ''.

Actor Mahantesh Hiremath
ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ (Photo: Film Poster)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಮ್ಮ‌ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಓರ್ವ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು?

''ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸರಿ‌‌ಸಮಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿವೆ.‌ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಶ್ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ‌ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ‌‌ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಗೂ, ಈಗ ಓರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ?

''ಟೊಯೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ‌ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ‌ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಗ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ‌ ಇದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ'' ಅಂತಾರೆ ಮಹಾಂತೇಶ್.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ?

''ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರು‌. ಅವರು‌ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಮೋಷನ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'' ಅಂತಾರೆ ಮಹಾಂತೇಶ್.

Actor Mahantesh Hiremath
ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ (Photo: Special Arrangement)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗೂ ಬೇಡ': ದರ್ಶನ್​​ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕನ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 14 ವರ್ಷ; 50 ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಟನೆ

ಜಡೇಶ್ ಕೆ ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್​ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​​, ರಚಿತಾ ರಾಮ್​ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಬಹುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಜನವರಿ 23ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಗಳಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ': ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview: ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದ ರವಿವರ್ಮ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ

TAGGED:

LAND LORD FILM
ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ
ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​​ ರಚಿತಾ ರಾಮ್
MAHANTESH HIREMATH INTERVIEW

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.