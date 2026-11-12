'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಮೆಚ್ಚಿದ ಬಯೋಕಾನ್ನ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ: ನಾಳೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ
ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ, ಬಯೋಕಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 5:46 PM IST
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಂಬೋದರ 2.0 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ, ಬಯೋಕಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ, "ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಚಿತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆನಂದಿಸಿದೆನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ GenZ (ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ) ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು! ವೆಲ್ ಡನ್ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೀವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ! ನಾಳೆಯ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ, ಪ್ರೇಮ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಬಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಹದವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 'ಜಿಯಾ' ಹೆಸರಿನ ನೈಜ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವುದು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್, ನಟಿಯರಾದ ಸಾಚಿ ಬಿಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ್ದ ಲಂಬೋದರ 2.0, ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚಿತ್ರದ ವಿತರಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
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