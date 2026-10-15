ಎಐ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಸೆದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ರೋಚಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥನದ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನುಭವವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 10:11 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಕಥಾವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸದಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ, ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ), ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾನವಕುಲದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ.
"ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ದೇಶವಾಗುತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸಲಿ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವುದು ಯಾವುದು?"... ಇತ್ಯಾದಿ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಗಳ ಆ ಐದು ಜೀವಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ರೋಚಕ ಪಯಣವೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ತಿರುಳು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತಾರಾಗಣವಿದ್ದು, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಚಿ ಬಿಂದ್ರಾ, ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಿಯಾ ಹೆಸರಿನ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 'ಸಂತೋಷ ಲೋಡಿಂಗ್.92%' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಲಂಬೋದರ 2.0 ಚಿತ್ರವು ಇದೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ದುಷ್ಯಂತ್ ಹಾಗೂ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ನಟನೆಯ 'ಗತ ವೈಭವ' ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಾರಂಭ ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಅಂದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಯುವಜನರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕಥೆಯಿದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿಜ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತೆರೆದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅತ್ಯದ್ಭುತ, ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಯಸಿಸ್ ಕಂಡಂತಾಯಿತು': ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆ
ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವೀರ್ ಸಮರ್ಥ್, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಪತಾಜೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೈದೂರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explained: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ?