ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ Gold Digger ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು Diamond Digger, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಜ್ರ': ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ 'Gold Digger' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಸುಶ್ಮಿತಾರನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು 'ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವಯಂ - ನಿರ್ಮಿತ ಮಹಿಳೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 2, 2026 at 12:39 PM IST
ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಉದ್ಯಮಿ - ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ - ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, 2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಾಗ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಎದುರಿಸಿದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ "ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ಗರ್" ಆರೋಪವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸುಶ್ಮಿತಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಇನ್ನೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುಷ್ಮಿತಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲಾಂಗ್ - ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಬೇರೆಯಾದೆವೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೋದಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ದೂರವು/ಅಂತರ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಎಂ ದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇನ್ ತಮಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಜೀವನವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಬಂದ "ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ಗರ್" ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆ ವೇಳೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಸಿದ್ದು, ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನ ಹೈಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ. "ಸುಶ್ಮಿತಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅವರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ವಜ್ರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತಮ್ಮ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ವೇಳೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಜೊತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಣ ನೀಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಾನು 'kept boyfriend'ನಂತೆ ಇದ್ದೆ'' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು "ಅದ್ಭುತ" ಮತ್ತು "ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ" ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಕರೆದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಹಣ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು gold digger ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ರೆ, ಲಲಿತ್ diamond digger. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಜ್ರ ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ 2022ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿತು. ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ವೆಕೇಶನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಈ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಯಿತು. ಸಂಬಂಂಧ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಥೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ವಿಷಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸೇನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಟೀಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.