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'ಲೇಡಿಸ್​, ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!': Toxic ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಯಶ್

ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Yash look from Toxic
ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 11:53 AM IST

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ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಹೊಸ, ಅಂತಿಮ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಗೆಗಿನ ವದಂತಿ, ವಿಳಂಬಗಳ ನಂತರ ಮೇಕರ್ಸ್​ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್​ ಅವರಿಂದು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್​ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ''ಕಾಮ್​ ಡೌನ್​! ಲೇಡಿಸ್​​ ಟೇಕ್​ ಟೈಮ್​ ಟು ಕಮ್​! ನಾಳೆ, 01-07-2026, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:33ಕ್ಕೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'WHERE ARE THE LADIES, @thenameisyash?' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್​ ಒಂದನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್​. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾಳೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ.

Yash Instagram story
ಯಶ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Yash Instagram story)

ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್​ 21ರಂದು ಯಶ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಎರಡು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ (ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್) ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಗಾಢ ಮತ್ತು ಬಹು-ಹಂತದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೇಕರ್ಸ್, "ತಂದೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸು... #ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 26-08-2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಅನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್​ ಆಗಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯರಾದ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರೋದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್​ ಪಾಯಿಂಟ್​ ಆಗಲಿದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಓಣಂ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂತಹ ವಿಸ್ತೃತ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂದರ್ಭ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.

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ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಫೈಟ್ ತಪ್ಪೋಲ್ಲ. ಅದೇ ದಿನ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಹೌದು, ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​​ ನಾನಿ ನಟನೆಯ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ, ರಜಾದಿನಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

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ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ನಟಿಸಿರುವ Vvan ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28ಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಥಬಾಯಿ ಭಾವು ಮಾಂಗ್ ನಾರಾಯಣ್​ ಗಾಂವ್ಕರ್ (Vithabai Bhau Mang Narayangaonkar) ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ 'ಈಥ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೂ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ.

TAGGED:

ಯಶ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್
ಈಥಾ
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