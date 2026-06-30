'ಲೇಡಿಸ್, ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!': Toxic ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಯಶ್
ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 11:53 AM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಹೊಸ, ಅಂತಿಮ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಗೆಗಿನ ವದಂತಿ, ವಿಳಂಬಗಳ ನಂತರ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಅವರಿಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ''ಕಾಮ್ ಡೌನ್! ಲೇಡಿಸ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮ್! ನಾಳೆ, 01-07-2026, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:33ಕ್ಕೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'WHERE ARE THE LADIES, @thenameisyash?' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾಳೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ.
ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 21ರಂದು ಯಶ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಎರಡು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ (ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್) ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಗಾಢ ಮತ್ತು ಬಹು-ಹಂತದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೇಕರ್ಸ್, "ತಂದೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸು... #ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 26-08-2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯರಾದ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರೋದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಓಣಂ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂತಹ ವಿಸ್ತೃತ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂದರ್ಭ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
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ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ ತಪ್ಪೋಲ್ಲ. ಅದೇ ದಿನ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಹೌದು, ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ನಟನೆಯ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ, ರಜಾದಿನಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
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ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ನಟಿಸಿರುವ Vvan ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28ಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಥಬಾಯಿ ಭಾವು ಮಾಂಗ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ (Vithabai Bhau Mang Narayangaonkar) ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ 'ಈಥ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೂ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ.