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ಲೇಡಿಸ್​​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್​, ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಬರ್ತಿರಾ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರಾ? Toxic ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್​​​

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನ 'ಲೇಡಿಸ್​ ಅ್ಯಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್'​ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಪವರ್​​ಫುಲ್​ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ.

Ladies and Ladies glimpse release
'ಲೇಡಿಸ್​ ಅ್ಯಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್'​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನಾವರಣ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 12:01 PM IST

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'ಕೆಜಿಎಫ್​' ಎಂಬ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಶನ್​​ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.​​

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿಯರಾದ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಟಿಮಣಿಯರ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಝಲಕ್​​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಜಗತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. 'ಲೇಡಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರದ ಕರಾಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್​​, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್​ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ತಲೆಬಾಗಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

​ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ, ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಆದರೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಾದದ ಭಾವ ಹೊತ್ತ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬ್ಯೂಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಚೆಲುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಕಟು ದೃಷ್ಟಿಯ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ - ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀ ಮಹಿಳೆಯರು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಮಹಿಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಕಥೆಗೆ ರಹಸ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯದ ಆಯಾಮವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಮೊದಲ ಫ್ರೇಮ್‌ನಿಂದಲೇ ಬಂಡಾಯದ ಅಂಶ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Rocking Star Yash
ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​ (Film poster)

ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಹೀಗಿದೆ:

​"ಮಕ್ಕಳೇ... ದೂರವಿರಿ. ಪೋಷಕರೇ... ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಂದಿರೇ... ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ದೂರವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುತ್ತಜ್ಜ-ಮುತ್ತಜ್ಜಂದಿರೇ... ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ನ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. 1 ನಿಮಿಷ 41 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಸಖತ್ ರಾ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಭರಿತ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ಹೊಸ ಝಲಕ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಗಡಿ ಮೀರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

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ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಡಬ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್‌ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26, ಬುಧವಾರದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

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ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್
ಲೇಡಿಸ್​​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್​
ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್​​
ಟಾಕ್ಸಿಕ್
TOXIC TEASER

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