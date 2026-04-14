ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು: ಕೆವಿಎನ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದೆ, 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ದಿನವೇ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯ್ತು, ಕೆಡಿ ತನ್ನ ಹಾಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳೋದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 14, 2026 at 4:24 PM IST
ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮಿಳು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ 'ಕೆವಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್'ಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಾದಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಾಣಲಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆವಿಎನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ತಡವಾರದೂ ಚಿತ್ರ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೇನೆ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಝ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೇನೆ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಕೆಡಿ ತನ್ನ ಹಾಡಿನ ವಿವಾದದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ವಿವಾದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂರೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆವಿಎನ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳೋದೇನು? ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜನ ನಾಯಗನ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಡೆತಡೆ: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಎಂಬ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಜನವರಿ 5ರಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 6ರಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜನವರಿ 9 ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಜನವರಿ 9ರಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಮೇಲಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿತು. ಜನವರಿ 15ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾಗಿದವು. ಫೈನಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಇಸಿಐ)ಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದವು.
ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್: ಆ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಚಿತ್ರವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಪೈರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಕ್ರೋಶ: ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಪೈರಸಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಪೈರಸಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪೈರಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಕುರಿತು ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಸೂರ್ಯ, ಮಾಧವನ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆವಿಎನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಹರಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಂಬಂಧ 6 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೈರಸಿ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಳಂಬ: ಇನ್ನೂ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಯಶ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ 2 ವಾರಗಳಿರುವಾಗ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾರ್ಚ್ 19ರ ಬದಲು, ಜೂನ್ 04ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತಾದರೂ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಹವಾ ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಪಂಡಿತರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆವಿಎನ್ನ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗೆ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಧುರಂಧರ್ 2ಗೆ ಈ ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಧುರಂದರ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆದರಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ವಿವಾದ: ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾದ. ಚಿತ್ರದ ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರ್ಗ ಸರ್ಸೆ ಹಾಡು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂತು. ಹಾಡನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡಾ ಇತ್ತು. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹಾಡನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೇಮ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೂಡಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಬರೆಯುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಕೆ.ಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ತಪಾತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ ಸರ್ಫಿಟಿಕೇಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರಡು ಸಾಲು ಬದಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಕೆವಿಎನ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹೌದು, ಕೆ.ಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಏಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ? ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ''ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಉಳಿದದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ'' ಅಂತಾ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಏನಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.