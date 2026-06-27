ಕನ್ನಡದ KVN ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್' ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್: 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೆರೆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಯ್, ಸೈಫ್
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಹೈವಾನ್' ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 1:18 PM IST
ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೆವಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಹೈವಾನ್' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 11ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, "2026ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 11ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ. 60 ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳು. ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿಟೆಲ್ಲರ್, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ, ಹೈವಾನ್" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ಒಂದು ಗೀಳು. ಒಂದು ನಿರಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ. ಹೈವಾನ್ - ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 11, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಹೈವಾನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅವರ ರೀಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ಪಿಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಯಾಮಿ ಖೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದ್ಭುತ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಜಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ತಶಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 'ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ', 'ಯೇ ದಿಲ್ಲಗಿ'ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಜೋಡಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಜಿಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಟಬು, ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ರಾನಿ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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2007ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಹಿಂದಿ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷಯ್, ಪರೇಶ್, ರಾಜ್ಪಾಲ್, ಅಸ್ರಾನಿ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ 2026ರ 5ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು 2026ರ 3ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ "ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ಗೆ ಹೈವಾನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಥೆಸ್ಪಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿ ಹೈವಾನ್ ಅನ್ನು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಶೈಲಜಾ ದೇಸಾಯಿ ಫೆನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 11ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.