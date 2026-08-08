Toxic: ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಶ್; ಹೋಮ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಪವರ್ಹೌಸ್ಗಳು
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 11:43 AM IST
ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್. ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕೆನಿಸದು. ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ನಟನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ತಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಶ್ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ವಿತರಕನಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾನ್ಸರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್' ಅನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿತರಕನಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎರಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ.
ನಟನ ಈ ನಡೆ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತನ್ನ ತವರು ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾನ್ಸರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್, ''ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಹೌಸ್ಗಳ ಸಹಯೋಗ. ಕೆವಿಎನ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಖತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಜೂನ್ 4ರಂದು ಕೂಡಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
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ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವು ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, 2026 ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವರ್ಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
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