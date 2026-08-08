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Toxic: ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಶ್​​​;​ ಹೋಮ್‌ಗ್ರೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಪವರ್​​ಹೌಸ್​ಗಳು

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್​ 26ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

Yash in Toxic
ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​' ಲುಕ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 11:43 AM IST

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ಯಶ್​ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್​​. ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕೆನಿಸದು. ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ನಟನ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ತಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೂ ರಾಕಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಕೌಂಟ್​​ಡೌನ್​​ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಶ್ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ವಿತರಕನಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾನರ್​ ಮಾನ್ಸರ್​​ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್​​ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​​ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್' ಅನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿತರಕನಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎರಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್​ಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ.

ನಟನ ಈ ನಡೆ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತನ್ನ ತವರು ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾನ್ಸರ್​​ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್, ''ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪವರ್​ಹೌಸ್​ಗಳ ಸಹಯೋಗ. ಕೆವಿಎನ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಸಖತ್​ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಜೂನ್ 4ರಂದು ಕೂಡಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

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ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವು ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, 2026 ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವರ್ಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

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TAGGED:

ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತರಣೆ
ಕೆವಿಎನ್​ ಮಾನ್​ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್​
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