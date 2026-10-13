ನಾಕುತಂತಿ: ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಾಲ್ವರು ನಟಿಮಣಿಯರು; 4 ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥೆಯಿದು - ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ
ಖುಷಿ ರವಿ, ರೋಷಿಣಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 'ನಾಕುತಂತಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 12:41 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೀಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಿನಲ್ಲೀಗ 'ನಾಕು ತಂತಿ' ಇದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರಾದ ಖುಷಿ ರವಿ, ರೋಷಿಣಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗೌತಮ್ ಅನ್ವಿತ್, ಮಹೇಶ್ ರಾಜ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅನುಭವವಿರುವವರು. ಹಿರಿತೆರೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕನಸು. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆವು. ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಚರ್ಚಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಕಥೆಗಳ ನಾಕು ತಂತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ'' ಎಂದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ''ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ನೋಡುವ, ಕೇಳಿರುವ, ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ರವಿ, ರೋಷಿಣಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಮೇಧ್ ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ರೊನದ ಬಕ್ಕೇಶ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ನುರಿತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಜಯರಾಮ್ ದೇವಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಬಸವನಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಂಬೂರು ಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದರು.
ನಟಿ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಫೈಟ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ನಟಿ ಖುಷಿ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ನರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿನಿಮಾದವರು ಬಂದಾಗ ಆಕೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಟಿ ರೋಷಿಣಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನನ್ನದು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಾತ್ರ. ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಈಡೇರುತ್ತದೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ತೆರೆಮೇಲೆಯೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು'' ಎಂದರು.
ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುವ ಆಕೆಯ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಆಕೆಯದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಈ ಕಥೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ನಾಕು ತಂತಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರಂ ಮೂವೀಸ್ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಾಕು ತಂತಿ ಹಿಡಿಸಲಿದೆ'' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯರಾಮ್ ದೇವಸಮುದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಂಬೂರು ಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಮೂಲತಃ ರೈತ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಈಗ ಸುರಂ ಮೂವೀಸ್ನ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಸದಭಿರುಚಿ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಜಯರಾಮ ದೇವಸಮುದ್ರ ಅವರು ಸುರಂ ಮೂವೀಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೋಗೇಶ್ ಬಸವನಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿಬಿಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಂಬೂರು ಸಾಯಿ ಅವರ ಸಹನಿರ್ಮಾಣವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟೀಸರ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.