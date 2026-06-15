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ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

'ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ' ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ತಮ್ಮ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

Television actor Sanchita Ugale
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 5:10 PM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಜನಪ್ರಿಯ ಕುಂಕುಮ್​ ಭಾಗ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ (Sanchita Ugale) ತಮ್ಮ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 14ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಲಸೋಪರಾದ ಆಚೋಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಿ ಸಂತೋಷಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಟಿ ಸಂಜೆ 7:00 ರಿಂದ 7:30ರ ನಡುವೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಟಿಯನ್ನು ವಸೈ-ವಿರಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ವೈದ್ಯರು ನಟಿ ಅದಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಚಿತಾ ಅವರ ತಂದೆ ಮಚ್ಚಿಂದ್ರ ಉಗಾಲೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಚೋಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ (BNSS) ಸೆಕ್ಷನ್ 194ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಸಾವು ವರದಿ (ADR) ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕವನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಯುವ ತಾರೆಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ತಮ್ಮ ಕಿರಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಝೀ ಟಿವಿಯ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್​ ಶೋ​ ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಟಂಡನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ತಮಗೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

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ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಂಚಿತಾ ವಾಗ್ಲೆ ಕಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿತಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ದಂಗಲ್ ಟಿವಿಯ ದಿಲ್ವಾಲಿ ದುಲ್ಹಾ ಲೇ ಜಾಯೇಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೊರಬ್ ಬೇಡಿ ಜೊತೆ ಸುಕೂನ್ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

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ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್​ ಡ್ರಾಮಾ 'ಛಾವಾ'ದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ರಾಣಿಯ ಕಿರಿಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ನಟಿಸಿದ 'ಸೈಲೆನ್ಸ್ 2: ದಿ ನೈಟ್ ಔಲ್ ಬಾರ್' ಶೂಟೌಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ನಿಧನ
SANCHITA UGALE DEATH

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